Лига конференций23 октября 2025, 20:07 | Обновлено 23 октября 2025, 20:25
ВИДЕО. Издалека в девятку. Шахтер пропустил быстрый гол от Легии
Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте
Открыт счет в матче 2-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском Кракове донецкий Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ударом издалека в девятку Шахтер пропустил быстрый гол от Легии.
Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте (1:0).
ГОЛ! 0:1. Рафал Аугустиняк, 16 мин
