ВИДЕО. Издалека в девятку. Шахтер пропустил быстрый гол от Легии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
23 октября 2025, 20:07 | Обновлено 23 октября 2025, 20:25
Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафал Аугустиняк

Открыт счет в матче 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове донецкий Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ударом издалека в девятку Шахтер пропустил быстрый гол от Легии.

Рафал Аугустиняк открыл счет на 16-й минуте (1:0).

ГОЛ! 0:1. Рафал Аугустиняк, 16 мин

По теме:
Шахтер – Легия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фанаты Легии отказались зайти на трибуны матча с Шахтером. В чем причина?
ФОТО. Шахтер провел разминку перед игрой Лиги конференций с Легией
Шахтер Донецк Легия Варшава видео голов и обзор Лига конференций Шахтер - Легия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
