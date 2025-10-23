Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду настроен покинуть «Аль-Наср».

По информации El Nacional, португалец, которому исполнилось 40 лет, планирует эмоционально завершить карьеру в родном «Спортинге», где когда-то начинал свой путь в большой футбол. Несмотря на действующий контракт с «Аль-Насром» до 2027 года, Роналду готов отказаться от астрономической зарплаты – более 200 млн евро за сезон, чтобы вернуться домой.

В этом сезоне Роналду не сбавляет обороты – в семи матчах он забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Ранее стало известно, что пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду хочет усиления для своего нынешнего клуба «Аль-Наср».