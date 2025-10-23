Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Травма Зинченко. Дайч дебютировал с победы: Ноттингем переиграл Порту в ЛЕ
Лига Европы
Ноттингем Форест
23.10.2025 22:00 – FT 2 : 0
Порту
Лига Европы
23 октября 2025, 23:59 | Обновлено 24 октября 2025, 00:37
2

Травма Зинченко. Дайч дебютировал с победы: Ноттингем переиграл Порту в ЛЕ

Английская команда переиграла соперников со счетом 2:0 в матче третьего тура еврокубка

23 октября 2025, 23:59 | Обновлено 24 октября 2025, 00:37
2 Comments
Травма Зинченко. Дайч дебютировал с победы: Ноттингем переиграл Порту в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября английский Ноттингем Форест переиграл Порту в матче третьего тура Лиги Европы 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сити Граунд в Англии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Морган Гиббс-Уайт и Игор Жезус. Оба мяча были забиты с пенальти.

В стартовом составе Ноттингема вышел украинский защитник Александр Зинченко. На 45+1-й минуте украинец был заменен на Савону – Зинченко получил травму.

На посту главного тренера лесников дебютировал Шон Дайч. Дайч принес Ноттингему первую победу в сезоне 2025/26, учитывая все турниры: АПЛ, Кубок лиги и ЛЕ.

В таблице второго по силе еврокубка Ноттингем занимает 17-е место с четырьмя очками. У Порту 15-я позиция и шесть пунктов.

Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября

Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0

Голы: Гибсс-Уайт, 19 (пен.), Игор Жезус, 77 (пен.)

Итоги 3-го тура. Таблицы Лиги Европы: поражение Довбика, травма Зинченко
Рома – Виктория Пльзень – 1:2. 74 минуты Довбика. Видео голов, обзор матча
Два поражения кряду. Рома с Довбиком вновь уступила в Лиге Европы
Ноттингем Форест Порту травма Александр Зинченко пенальти Шон Дайч Морган Гиббс-Уайт Игор Жезус Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
