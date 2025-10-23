Травма Зинченко. Дайч дебютировал с победы: Ноттингем переиграл Порту в ЛЕ

23 октября английский Ноттингем Форест переиграл Порту в матче третьего тура Лиги Европы 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сити Граунд в Англии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голами отличились Морган Гиббс-Уайт и Игор Жезус. Оба мяча были забиты с пенальти.

В стартовом составе Ноттингема вышел украинский защитник Александр Зинченко. На 45+1-й минуте украинец был заменен на Савону – Зинченко получил травму.

На посту главного тренера лесников дебютировал Шон Дайч. Дайч принес Ноттингему первую победу в сезоне 2025/26, учитывая все турниры: АПЛ, Кубок лиги и ЛЕ.

В таблице второго по силе еврокубка Ноттингем занимает 17-е место с четырьмя очками. У Порту 15-я позиция и шесть пунктов.

Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября

Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0

Голы: Гибсс-Уайт, 19 (пен.), Игор Жезус, 77 (пен.)