Ноттингем Форест в дебютном матче нового наставника команды Шона Дайча одержал первую победу в сезоне, переиграв Порту со счетом 2:0.

Поединок третьего тура Лиги Европы прошел в Англии на стадионе Сити Граунда и завершился со счетом 2:0.

Оба гола были забиты с пенальти. 11-метровые реализовали Морган Гиббс-Аут и Игор Жезус.

Украинский левый защитник лесников Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен в конце первого тайма из-за травмы.

Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября

Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0

Голы: Гибсс-Уайт, 19 (пен.), Игор Жезус, 77 (пен.)

Видеообзор матча