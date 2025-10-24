Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ноттингем – Порту – 2:0. Травма Зинченко, пенальти, дебют Шона. Видео голов
Лига Европы
Ноттингем Форест
23.10.2025 22:00 – FT 2 : 0
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 октября 2025, 04:09 |
73
0

Ноттингем – Порту – 2:0. Травма Зинченко, пенальти, дебют Шона. Видео голов

Смотрите видеообзор матча третьего тура Лиги Европы 2025/26

24 октября 2025, 04:09 |
73
0
Ноттингем – Порту – 2:0. Травма Зинченко, пенальти, дебют Шона. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Ноттингем Форест в дебютном матче нового наставника команды Шона Дайча одержал первую победу в сезоне, переиграв Порту со счетом 2:0.

Поединок третьего тура Лиги Европы прошел в Англии на стадионе Сити Граунда и завершился со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба гола были забиты с пенальти. 11-метровые реализовали Морган Гиббс-Аут и Игор Жезус.

Украинский левый защитник лесников Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен в конце первого тайма из-за травмы.

Лига Европы 2025/26. 3-й тур, 23 октября

Ноттингем Форест (Англия) – Порту (Португалия) – 2:0

Голы: Гибсс-Уайт, 19 (пен.), Игор Жезус, 77 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Жезус (Ноттингем Форест).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
По теме:
Обнародована оценка Зинченко за матч Ноттингема, в котором он травмировался
ВИДЕО. Сейвы Исенко: Университатя с украинцами заработала первое очко в ЛК
ВИДЕО. Желтая для украинца. Слован проиграл второй матч в Лиге конференций
травма Ноттингем Форест Лига Европы пенальти Александр Зинченко Шон Дайч видео голов и обзор Порту Морган Гиббс-Уайт Игор Жезус
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 23 октября 2025, 22:27 9
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Другие виды | 23 октября 2025, 08:15 2
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната

Ярослава донатит на ВСУ и на помощь животным

ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Футбол | 23.10.2025, 04:57
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»
Футбол | 24.10.2025, 04:18
ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»
ФОТО. Михаил Мудрик достиг наивысшего уровня в игре. Это «элита»
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Футбол | 23.10.2025, 05:17
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
ФОТО. Семейство Зинченко похвасталось роскошью на более чем 4,5 млн грн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
«Он нокаутирует его с правой». Александру Усику выбрали соперника на бой
22.10.2025, 00:02
Бокс
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 9
Футбол
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
В США объяснили, чего не хватает Усику, чтобы стать большим боксером
22.10.2025, 06:22 8
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Источник: клуб УПЛ указал на дверь футболисту из-за его проблем с ТЦК
Источник: клуб УПЛ указал на дверь футболисту из-за его проблем с ТЦК
22.10.2025, 06:02 1
Футбол
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем