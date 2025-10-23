Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

23 октября, свою встречу в основном раунде Лиги Европы проведут Ноттингем Форест и Порту. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

«Лесники» вернулись на евроарену, ведь только любители истории знают, что клуб дважды выигрывал аналог Лиги чемпионов, правда, это было больше 40 лет назад. Старт в основном раунде Лиги Европы команде не удался, всего одно очко в двух встречах. Выездную ничью против сильного Бетиса можно понять – 2:2, а вот 2:3 дома против Мидтьюлланна уже серьезная потеря.

Есть большие проблемы и в АПЛ всего 5 очков в 8 встречах и 18-я строчка в зоне вылета. В последнем туре Ноттингем Форест уступил на своем поле Челси со счетом 0:3. Команда не побеждает уже десять матчей подряд во всех турнирах, 7 поражений и три ничьи.

Порту

«Драконы» блестяще выглядят в этом сезоне, 10 побед и одна ничья во всех турнирах. В Лиге Европы команда начала с выездной победы над сильным и амбициозным Зальцбургом – 1:0. Во втором туре была домашняя победа над Црвеной Звездой – 2:1.

На внутренней арене Порту удерживает лидерство после восьми туров, опережая ближайшего преследователя на три очка. В последнем матче чемпионата клуб расписал нулевую ничью дома с принципиальным соперником Бенфикой, что стало первой потерей очков для «драконов» в этом сезоне Примейры.

Пока команда везде успевает и находится в хорошей форме, опыта и класса точно должно хватить, чтоб сражаться на два фронта. Думаю, Порту постарается быстрее себе гарантировать выход в плей-офф Лиги Европы.

Прогноз

Хоть встречаются два клуба с историей, раньше они между собой никогда не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ноттингем Форест – 2,35, ничья – 3,28, победа Порту – 3,07.

На бумаге английский клуб минимальный фаворит, что легко объясняется фактором своей арены. Один из тех матчей, где стоит ожидать напряженной борьбы на три результата. Думаю, соперники будут побаиваться друг друга, по этой причине я поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,86.