ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле
Вместо Александра на поле вышел Николо Савона
Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко получил травму в матче Лиги Европы.
«Лесники» в рамках третьего тура основного этапа второго по силе еврокубка встретились с «Порту». Встречу принимает «Сити Граунд» в Ноттингеме.
На 45-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу хозяев поля – пенальти реализовал Морган Гиббс-Уайт – травму получил Аkександр Зинченкj. Украинец покинул поле, его заменил Николо Савона.
ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле:
