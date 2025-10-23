Украинский защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко получил травму в матче Лиги Европы.

«Лесники» в рамках третьего тура основного этапа второго по силе еврокубка встретились с «Порту». Встречу принимает «Сити Граунд» в Ноттингеме.

На 45-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу хозяев поля – пенальти реализовал Морган Гиббс-Уайт – травму получил Аkександр Зинченкj. Украинец покинул поле, его заменил Николо Савона.

ФОТО. Зинченко получил травму в матче Ноттингем – Порту и покинул поле:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.