Чемпионат Англии
Челси
25.10.2025 17:00 - : -
Сандерленд
Англия
23 октября 2025, 20:44
Челси – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября в 17:00 матч чемпионата Англии

ФК Челси

В субботу, 25 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Сандерленд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

