Челси – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 25 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Сандерленд».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал «Setanta Sports».
Челси – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – СандерлендСмотреть трансляцию
