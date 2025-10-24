В субботу, 25 октября, состоится поединок 9-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Челси

Нынешний сезон лондонцы проводят достаточно уверенно. В Премьер-лиге коллектив набрал 14 зачетных пунктов по итогам 8 туров, которые позволяют ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», довольно небольшое – 5 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги «синие» одолели «Линкольн» и квалифицировались в 1/8 финала, где сыграют с «Вулвз».

Сезон Лиги чемпионов «Челси» начали с поражения 3:1 против «Баварии», однако в последующих турах лондонцы минимально обыграли «Бенфику» и 5:1 разгромили «Аякс».

Сандерленд

После долгожданного возвращения в Премьер-лигу «черные коты» по-настоящему радуют своих фанатов. 200 миллионов евро летом были потрачены не зря – после 8 игр команда имеет на счету 14 зачетных пунктов и пока занимает 7-е место турнирной таблицы. Как и в случае с «Челси», от 1-го места «Сандерленд» отделяет всего 5 очков.

С Кубка лиги коллектив вылетел после поражения против «Хаддерсфилда» в серии пенальти 1/32 финала.

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в далеком 2017 году. Тогда в 38-м туре Премьер-лиги уже действующие чемпионы «Челси» разбили «Сандерленд» со счетом 5:1.

Интересные факты

«Сандерленд» пропустил 6 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Челси» в свою очередь забили 16 мячей в чемпионате сезона 2025/26 – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Сандерленд» одержал всего 1 победу в последних 4-х выездных играх.

Возможные стартовые составы

Челси: Санчес – Кукурелья, Чалоба, Адарабио, Джеймс – Кайседо, Сантос – Нету, Фернандес, Эстеван – Педро

Сандерленд: Роэфс – Масуаку, Мукиэле, Баллард, Хьюм – Садики, Джака, Ригг – Ле Фе, Исидор, Тальби

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.74.