Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
Чемпионат Англии
Челси
25.10.2025 17:00 – FT 1 : 2
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 октября 2025, 19:01 | Обновлено 25 октября 2025, 19:07
1203
7

Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге

«Сандерленд» отобрал очки у более именитого соперника

25 октября 2025, 19:01 | Обновлено 25 октября 2025, 19:07
1203
7 Comments
Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге
ФК Челси

В субботу, 25 октября, прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Сандерленд».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча завершилась победой гостей – 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первыми вышли в матче вперед хозяева, которые забили уже на четвертой минуте – первый гол в составе пенсионеров оформил Алехандро Гарначо, забивший уже на четвертой минуте. Гости сравняли счет на 22-й минуте благодаря голу Уилсона Исидора.

Победу «черным котам» принес гол Шемсдина Тельби на 90+3-й минуте.

«Челси» опустился на седьмую строчку АПЛ с 17 очками, а «Сандерленд» поднялся на вторую, имея 19 очков.

АПЛ. 9-й тур, 25 октября.

Челси – Сандерленд – 1:2
Голы: Гарначо, 4 – Исидор, 22, Тельби, 90+3.

Челси: Санчес, Кукурелья, Джеймс, Чалоба, Ачимпонг (Адарабиойо 76), Фернандес, Кайседо, Гарначо (Эстевао 58), Нету (Сантос 85), Жоао Педро (Джордж 85), Гиу (Гиттенс 76).

Сандерленд: Руфс, Мандава, Хьюм, Гертрейда, Беллард, Мукиеле, Ле Фе (Ригг 75), Траоре (Тальби 65), Джака, Садики, Изидор (Бробби 75).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

По теме:
Названа оценка Таловерова за первый матч в Англии за 2 месяца
Все решил гол в концовке. Ньюкасл сыграл с Фулхэмом в АПЛ
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Алехандро Гарначо Сандерленд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25 октября 2025, 05:05 1
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

Илья Забарный получил новый заряд мотивации...

Футболист сборной Украины впервые сыграл в этом сезоне после тяжелой травмы
Футбол | 25 октября 2025, 19:38 0
Футболист сборной Украины впервые сыграл в этом сезоне после тяжелой травмы
Футболист сборной Украины впервые сыграл в этом сезоне после тяжелой травмы

Алексей Сыч вернулся на поле

ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 25.10.2025, 00:11
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Футбол | 25.10.2025, 17:30
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25.10.2025, 14:00
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Сандерленд чемпион!
Ответить
+1
Winner21
Трьохкратный чемпіон Англії Сандерленд - новачок АПЛ? Ну да, це не серіал про Луніна крутити, тут готуватися треба
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
де челсі де
Ответить
0
Mr.Frost
Ізідор чи Ісідор? Тальбі чи Тельбі? Той хто писав хоч би поцікавився, або виправив звіт матчу...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Roman
В чём сенсация ?!
Кто смотрел, тот видел, что Челси играли как днари..!
Вполне логичный результат
Ответить
-1
Популярные новости
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
24.10.2025, 07:23
Бокс
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем