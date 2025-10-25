Новичок АПЛ создал сенсацию против Челси и вышел на второе место в лиге

В субботу, 25 октября, прошел матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Сандерленд».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Встреча завершилась победой гостей – 1:2.

Первыми вышли в матче вперед хозяева, которые забили уже на четвертой минуте – первый гол в составе пенсионеров оформил Алехандро Гарначо, забивший уже на четвертой минуте. Гости сравняли счет на 22-й минуте благодаря голу Уилсона Исидора.

Победу «черным котам» принес гол Шемсдина Тельби на 90+3-й минуте.

«Челси» опустился на седьмую строчку АПЛ с 17 очками, а «Сандерленд» поднялся на вторую, имея 19 очков.

АПЛ. 9-й тур, 25 октября.

Челси – Сандерленд – 1:2

Голы: Гарначо, 4 – Исидор, 22, Тельби, 90+3.

Челси: Санчес, Кукурелья, Джеймс, Чалоба, Ачимпонг (Адарабиойо 76), Фернандес, Кайседо, Гарначо (Эстевао 58), Нету (Сантос 85), Жоао Педро (Джордж 85), Гиу (Гиттенс 76).

Сандерленд: Руфс, Мандава, Хьюм, Гертрейда, Беллард, Мукиеле, Ле Фе (Ригг 75), Траоре (Тальби 65), Джака, Садики, Изидор (Бробби 75).

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ