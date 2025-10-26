Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Сандерленд – 1:2. Сенсационный камбэк. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
25.10.2025 17:00 – FT 1 : 2
Сандерленд
Англия
Челси – Сандерленд – 1:2. Сенсационный камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 9-го тура АПЛ

Челси – Сандерленд – 1:2. Сенсационный камбэк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября в девятом туре Английской Премьер-лиги состоялся матч, в котором «Челси» встретился с «Сандерлендом».

Местом проведения поединка стала лондонская арена «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Челси» в роли хозяев первыми открыли счет – уже на 4-й минуте Алехандро Гарначо забил свой первый гол за «синих».

Гости еще в первом тайме выровняли результат на табло, а под занавес встречи «Сандерленд» забил второй мяч и оформил сенсационный камбэк.

Лондонцы после второго пропущенного гола так и не смогли оправиться – в итоге поражение со счетом 1:2.

АПЛ-2025/26. 9-й тур, 25 октября

«Челси» – «Сандерленд» – 1:2

Голы: Гарначо, 4 – Исидор, 22, Тельби, 90+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Сандерленд), асcист Брайан Броббей.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Вильзон Изидор (Сандерленд).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Челси), асcист Педру Нету.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
