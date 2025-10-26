25 октября в девятом туре Английской Премьер-лиги состоялся матч, в котором «Челси» встретился с «Сандерлендом».

Местом проведения поединка стала лондонская арена «Стэмфорд Бридж».

«Челси» в роли хозяев первыми открыли счет – уже на 4-й минуте Алехандро Гарначо забил свой первый гол за «синих».

Гости еще в первом тайме выровняли результат на табло, а под занавес встречи «Сандерленд» забил второй мяч и оформил сенсационный камбэк.

Лондонцы после второго пропущенного гола так и не смогли оправиться – в итоге поражение со счетом 1:2.

АПЛ-2025/26. 9-й тур, 25 октября

«Челси» – «Сандерленд» – 1:2

Голы: Гарначо, 4 – Исидор, 22, Тельби, 90+3

Видео голов и обзор матча: