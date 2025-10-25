Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
25.10.2025 17:00 – FT 1 : 2
Сандерленд
Англия
25 октября 2025, 22:46 | Обновлено 25 октября 2025, 22:48
Мареска нашел причины провала в матче с Сандерлендом в АПЛ

Тренер «Челси» проанализировал утраченную победу в чемпионате Англии

25 октября 2025, 22:46 | Обновлено 25 октября 2025, 22:48
Мареска нашел причины провала в матче с Сандерлендом в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги домашнего матча против «Сандерленда» в девятом туре Английской Премьер-лиги, в котором его подопечные сенсационно уступили со счетом 1:2.

«Я считаю, что в целом мы были недостаточно хороши. Когда ты не на высоте в Премьер-лиге, мы знаем, что последствия могут быть серьезными. Я много раз говорил: если не можешь выиграть, важно хотя бы не проиграть.

Второй гол – это просто длинный пас за спину, у нас было два в один с двумя центральными защитниками, и мы не отработали должным образом. Первый гол пришел после вброса, но это сложно, потому что они завели шесть или семь игроков в штрафную. Но в целом, я считаю, мы были недостаточно хороши.

Это может быть простой ситуацией, потому что два в один, нападающий повернут лицом к своим воротам, и это легкая позиция для обороны, но, вероятно, мы немного пытались управлять ситуацией, потому что была 93-я минута. Но в таком случае мы точно должны играть лучше.

Я думаю, мы были недостаточно хороши, нам не хватало креативности, мы не создали много моментов, возможно, кроме гола, и нам было тяжело. Нам нужны игроки, которые отдают 100 процентов на поле. Даже при счете 1:0 мы проигрывали некоторые дуэли, теряли вторые мячи, и против этой команды мы должны играть лучше.

Когда мы подходим к определенным зонам поля, мы навешиваем, потому что ожидаем иметь четырех или пяти игроков в штрафной, но сегодня, когда мы подавали, игроки были в штрафной, но, вероятно, качество подачи было не лучшим. Мы забили много голов после навесов, последний, как я думаю, был против «Бенфики» дома. Наверное, сегодня дело больше в качестве навеса, чем в игроках, которые были в штрафной», – сказал Мареска.

Челси Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига пресс-конференция Сандерленд
Андрей Витренко Источник: ФК Челси
