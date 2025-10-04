Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком

Манчестер Юнайтед прервал неудачную серию и в матче чемпионата Англии разобрался с новичком сезона Сандерлендом со счетом 2:0. Мячи в первом тайме забили Маунт и новичок Шешко.

Вероятно, это поможет сбавить поток критики, которую получает наставник Рубен Аморим и его команда.

МЮ набрал 10 очков и поднимается на 8-е место, у Сандерленда 11 пунктов и шеста позиция.

Чемпионат Англии. 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Сандерленд 2:0

Голы: Маунт, 8, Шешко, 31

МЮ: Ламменс, Йоро (Магуайр, 85), де Лигт, Шоу, Диалло, Далот (Доргу, 64), Каземиро (Угарте, 85), Фернандеш, Маунт (Кунья, 65), Мбемо (Мейну, 77), Шешко

Сандерленд: Рофс, Ньюм, Мукиеле, Альдерете, Масуаку (Тайби, 58), Садики, Джака, Траоре (Майенда, 58), Ле Фе, Адингра (Баллард, 37), Исидор (Бробби, 59)