Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком
Манчестер Юнайтед обыграл Сандерленд
Манчестер Юнайтед прервал неудачную серию и в матче чемпионата Англии разобрался с новичком сезона Сандерлендом со счетом 2:0. Мячи в первом тайме забили Маунт и новичок Шешко.
Вероятно, это поможет сбавить поток критики, которую получает наставник Рубен Аморим и его команда.
МЮ набрал 10 очков и поднимается на 8-е место, у Сандерленда 11 пунктов и шеста позиция.
Чемпионат Англии. 7-й тур
Манчестер Юнайтед – Сандерленд 2:0
Голы: Маунт, 8, Шешко, 31
МЮ: Ламменс, Йоро (Магуайр, 85), де Лигт, Шоу, Диалло, Далот (Доргу, 64), Каземиро (Угарте, 85), Фернандеш, Маунт (Кунья, 65), Мбемо (Мейну, 77), Шешко
Сандерленд: Рофс, Ньюм, Мукиеле, Альдерете, Масуаку (Тайби, 58), Садики, Джака, Траоре (Майенда, 58), Ле Фе, Адингра (Баллард, 37), Исидор (Бробби, 59)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны
Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году
Glory united