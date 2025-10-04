Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.10.2025 17:00 – FT 2 : 0
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 октября 2025, 19:17 | Обновлено 04 октября 2025, 19:22
193
3

Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком

Манчестер Юнайтед обыграл Сандерленд

04 октября 2025, 19:17 | Обновлено 04 октября 2025, 19:22
193
3 Comments
Амориму станет легче. МЮ на своем поле разобрался с новичком
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Юнайтед прервал неудачную серию и в матче чемпионата Англии разобрался с новичком сезона Сандерлендом со счетом 2:0. Мячи в первом тайме забили Маунт и новичок Шешко.

Вероятно, это поможет сбавить поток критики, которую получает наставник Рубен Аморим и его команда.

МЮ набрал 10 очков и поднимается на 8-е место, у Сандерленда 11 пунктов и шеста позиция.

Чемпионат Англии. 7-й тур

Манчестер Юнайтед – Сандерленд 2:0
Голы: Маунт, 8, Шешко, 31

МЮ: Ламменс, Йоро (Магуайр, 85), де Лигт, Шоу, Диалло, Далот (Доргу, 64), Каземиро (Угарте, 85), Фернандеш, Маунт (Кунья, 65), Мбемо (Мейну, 77), Шешко

Сандерленд: Рофс, Ньюм, Мукиеле, Альдерете, Масуаку (Тайби, 58), Садики, Джака, Траоре (Майенда, 58), Ле Фе, Адингра (Баллард, 37), Исидор (Бробби, 59)

По теме:
50 матчей от Аморима во главе МЮ. Сколько одержал побед?
Сака сыграл 200-й матч в АПЛ и совершил 100-е результативное действие
Арсенал обыграл аутсайдера и стал лидером, но потерял Эдегора
Манчестер Юнайтед Сандерленд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04 октября 2025, 08:16 58
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко

Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны

Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Футбол | 04 октября 2025, 07:05 5
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале

Украинский вратарь сыграет свой первый матч в 2026 году

В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Футбол | 04.10.2025, 12:51
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04.10.2025, 00:55
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Экс-капитан Динамо назвал украинца, у которого будет большое будущее
Футбол | 04.10.2025, 19:00
Экс-капитан Динамо назвал украинца, у которого будет большое будущее
Экс-капитан Динамо назвал украинца, у которого будет большое будущее
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Розпаковуй чемодани 
Ответить
+1
Перший Серед Рівних
З яким аутсайдером, команда йшла в зоні ЛЧ перед цим туром.
Ответить
+1
Умник
Ура.
Glory united
Ответить
0
Популярные новости
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной Украины на игры против Исландии и Азербайджана
02.10.2025, 18:23 36
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
03.10.2025, 08:30 7
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 120
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 133
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем