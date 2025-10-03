В субботу, 4 октября состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «МЮ» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Юнайтед

Совершенно нестабильные результаты продолжает показывать коллектив и в этом сезоне. За 6 игр Премьер-лиги манкунианцы одержали 2 победы, трижды проиграли и 1 раз сыграли вничью. Эти результаты позволяют команде с 7 баллами на балансе занимать 7-е место турнирной таблицы чемпионата.

В Кубке английской лиги «красные дьяволы» вылетели еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Гримбси» в серии пенальти.

Сандерленд

Новичок чемпионата неожиданно хорошо показывает себя в новом сезоне. В 6 играх Премьер-лиги «черные коты» одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Это позволяет команде занимать 5-е место турнирной таблицы, имея на счету 11 зачетных пунктов.

Однако в Кубке лиги коллектив, как и МЮ, вылетел на стадии 1/32 финала – Сандерленд уступил «Хаддерсфилду» в серии пенальти.

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в далеком 2017 году. Тогда матч завершился победой «МЮ» со счетом 3:0.

Интересные факты

Ни в одной из 7 игр текущего сезона «МЮ» не смог сохранить ворота сухими.

Только в 1 из 5 последних игр «Сандерленда» было забито больше 2 голов.

«Сандерленд» пропустил всего 4 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат.

Возможные стартовые составы

МЮ: Баииндыр – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Фернандеш, Каземиро, Диалло – Мбемо, Кунья – Шешко

Сандерленд: Роэфс – Хьюм, Альдерете, Мукиэле, Геертрейда – Ле Фе, Джака, Садики – Адингра, Исидор, Тальби

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.78.