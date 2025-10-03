Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.10.2025 17:00 - : -
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 октября 2025, 22:23 | Обновлено 03 октября 2025, 22:25
74
0

Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 4 октября в 17:00 по Киеву

03 октября 2025, 22:23 | Обновлено 03 октября 2025, 22:25
74
0
Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В субботу, 4 октября состоится поединок 7-го тура чемпионата Англии между «МЮ» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Юнайтед

Совершенно нестабильные результаты продолжает показывать коллектив и в этом сезоне. За 6 игр Премьер-лиги манкунианцы одержали 2 победы, трижды проиграли и 1 раз сыграли вничью. Эти результаты позволяют команде с 7 баллами на балансе занимать 7-е место турнирной таблицы чемпионата.

В Кубке английской лиги «красные дьяволы» вылетели еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Гримбси» в серии пенальти.

Сандерленд

Новичок чемпионата неожиданно хорошо показывает себя в новом сезоне. В 6 играх Премьер-лиги «черные коты» одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Это позволяет команде занимать 5-е место турнирной таблицы, имея на счету 11 зачетных пунктов.

Однако в Кубке лиги коллектив, как и МЮ, вылетел на стадии 1/32 финала – Сандерленд уступил «Хаддерсфилду» в серии пенальти.

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в далеком 2017 году. Тогда матч завершился победой «МЮ» со счетом 3:0.

Интересные факты

  • Ни в одной из 7 игр текущего сезона «МЮ» не смог сохранить ворота сухими.
  • Только в 1 из 5 последних игр «Сандерленда» было забито больше 2 голов.
  • «Сандерленд» пропустил всего 4 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат.

Возможные стартовые составы

МЮ: Баииндыр – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Фернандеш, Каземиро, Диалло – Мбемо, Кунья – Шешко

Сандерленд: Роэфс – Хьюм, Альдерете, Мукиэле, Геертрейда – Ле Фе, Джака, Садики – Адингра, Исидор, Тальби

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
4 октября 2025 -
17:00
Сандерленд
Обе забьют 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити подписал контракт с вингером сборной Бразилии
Челси – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед Сандерленд прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зубков отметился голом. Трабзонспор отгрузил 4 мяча в ворота Кайсериспора
Футбол | 03 октября 2025, 21:59 0
Зубков отметился голом. Трабзонспор отгрузил 4 мяча в ворота Кайсериспора
Зубков отметился голом. Трабзонспор отгрузил 4 мяча в ворота Кайсериспора

За хозяев поля также сыграли украинцы Арсений Батагов и Даниил Сикан

Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Футбол | 03 октября 2025, 19:55 8
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному
Журналист Canal+ сделал неутешительное заявление по Забарному

Фертран Латур назвал место украинца в иерархии защитников ПСЖ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03.10.2025, 19:53
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Футбол | 03.10.2025, 07:39
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
Теофимо ЛОПЕС: «Этот парень самый переоцененный боксер современности»
01.10.2025, 19:44
Бокс
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 6
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем