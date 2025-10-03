В субботу, 4 октября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ