04.10.2025 17:00 - : -
Англия03 октября 2025, 21:18 | Обновлено 03 октября 2025, 21:19
28
0
Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 4 октября в 19:30
03 октября 2025, 21:18 | Обновлено 03 октября 2025, 21:19
28
0
В субботу, 4 октября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – СандерлендСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2025, 16:27 8
Стенограмма поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги
Футбол | 02 октября 2025, 23:57 130
Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций
Футбол | 03.10.2025, 21:19
Бокс | 03.10.2025, 00:21
Футбол | 03.10.2025, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
02.10.2025, 07:50 3
02.10.2025, 08:23 1
01.10.2025, 22:46 3
02.10.2025, 13:43 3
01.10.2025, 22:25 6
02.10.2025, 08:04 6
01.10.2025, 19:44
Футзал