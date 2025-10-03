Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
04.10.2025 17:00 - : -
Сандерленд
Англия
03 октября 2025, 21:18 | Обновлено 03 октября 2025, 21:19
28
0

Матч пройдет 4 октября в 19:30

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В субботу, 4 октября, состоится матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

Манчестер Юнайтед Сандерленд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
