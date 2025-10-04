Манчестер Юнайтед – Сандерленд – 2:0. Третья победа дома. Видео голов

4 октября «Манчестер Юнайтед» на своем легендарном стадионе «Олд Траффорд» принимал «Сандерленд» в матче седьмого тура Английской Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» сняли все вопросы о победителе уже в первом тайме, забив два мяча в ворота соперника. Отличились Мейсон Маунт и Беньямин Шешко.

В результате хозяева обыграли соперника со счетом 2:0.

Команда из Манчестера записала в свой актив третью подряд победу на «Олд Траффорд» в этом сезоне: до этого «дьяволы» обыграли «Челси» (2:1) и «Бернли» (3:2).

АПЛ 2025/26. 7-й тур. 4 октября

«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд» – 2:0

Голы: Маунт 8, Шешко 31