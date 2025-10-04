«Должны забыть этот матч». Аморим прокомментировал победу в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче седьмого тура Английской Премьер-лиги.

«Дьяволы» на своем поле уверенно разобрались с «Сандерлендом» – 2:0.

«Конечно, выигрывать всегда приятнее. Сегодня мы были зрелой командой. Мы не весь матч играли хорошо, но у нас были свои моменты, и мы грамотно оборонялись. Считаю, что вратарь Сенне провел отличный матч и подарил нам уверенность. Это был хороший день – не идеальный, но выигрывать вот так, с сухими воротами, очень важно для нашей команды.

Мы должны понимать, что каждый игрок обязан быть готовым выйти на поле. Сезон длинный, у нас много проблем, и может случиться всё, что угодно. Главное то, что партнеры очень помогли Ламменсу провести действительно качественный матч.

Каждая команда, особенно большая, должна выигрывать все домашние игры. Но мы должны показывать такой же уровень и дома, и на выезде.

Амад Диалло? Важно не только то, как он атакует, но и то, как он защищается. Он много двигается вперед и всегда представляет угрозу, когда оказывается один на один с мячом. Мы очень довольны им – в прошлом матче нам его действительно не хватало, поэтому сегодня он был просто великолепен.

Шешко? У него есть потенциал делать гораздо больше. Это и хорошо в Бене – внимание к мелочам, не только к голам. Конечно, он живет ради голов, а СМИ создают давление, чтобы нападающий забивал, но главное, что сегодня он был там, где нужно, каждый раз, когда мы выбивали мяч. Для меня это самое важное. Мы должны постепенно развивать его, ведь в таком клубе нужно соответствовать уровню. Он действительно хорошо работает, прогрессирует, но ему ещё есть над чем трудиться.

Мы должны забыть этот матч. Да, победа важна и придаёт уверенности, но нужно уже думать о следующей игре. Завтра мы отпустим всё это – и сосредоточимся на том, чтобы выиграть следующий матч», – сказал Аморим.