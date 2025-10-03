Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Эпицентр
03.10.2025 18:00 – FT 1 : 2
Заря
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 19:56 | Обновлено 03 октября 2025, 20:37
Удачный выезд в Тернополь. Заря обыгрывает Эпицентр

Команда Сергея Нагорняка опускается на последнее место

ФК Эпицентр

Пятничный вечер в Тернополе прошёл под знаком футбола — на поле встретились «Эпицентр» и «Заря». Каменчане хотели порадовать публику в Тернополе своими первыми набранными очками, ведь на этом стадионе в чемпионате они всегда проигрывали. «Зоря» же после неудачной серии из трёх матчей приехала с одной целью — победить. Оба тренера внесли по две замены в стартовые составы по сравнению с предыдущими играми. Сергей Нагорняк выпустил Климца и Борячука вместо Танчика и Сидуна, а Виктор Скрипник — Пердуту и Дришлюка вместо Саленко и Мичича.

Матч начался для луганчан удачно: уже в дебюте матча они вышли вперёд. Жуниор Рейс на правом фланге сделал заброс на Андушича, который выиграл борьбу с Григоращуком и вышел на «свидание» с Билыком. Попытка перекинуть вратаря почти удалась, но мяч едва коснулся пальцев Билыка и оказался за его спиной. Босниец быстро сориентировался и первым успел на добивание, забив головой. Каменчане спорили с арбитром, считая, что был фол в борьбе, но гол был засчитан. Следует отметить, что это уже третий матч, в котором «Эпицентр» пропускает на старте игры.

После забитого гола «Заря» продолжила давление. Сначала Будковский не сумел пробить головой с хорошей позиции, затем Вантух пробил с линии штрафной, но вратарь «Эпицентра» отбил удар. К середине тайма хозяева пришли в себя: они контролировали мяч и пытались отыграться. Джеоване получил пространство в штрафной после обыгрыша Пердуты и пробил, но Сапутин был на месте. Далее удары Сифуентеса и Борячука прошли выше ворот.

Казалось, «Эпицентр» вот-вот найдёт свой шанс, но луганчане опередили соперника. Быстрая атака: Андушич отдал пас на Попару, тот в одно касание направил мяч на Вантуха, который мощным ударом пробил в дальний угол. «Заря» удвоила преимущество и могла спокойно идти на перерыв.

Во втором тайме Сергей Нагорняк сразу сделал несколько замен, пытаясь переломить ход игры, но первый опасный момент был у гостей. Попара выходил один на один, но Билык спас команду от разгрома. «Заря» полностью отдала мяч сопернику, и каменчане могли воспользоваться этим. «Эпицентр» создавал моменты, особенно выделялись Сифуентес и Джеоване, однако каждый раз их удары отражал вратарь гостей. Тем не менее, каменчане сумели забить в самом конце: Липовуз навесил с правого фланга, Нил опередил защитников и точно пробил в дальний угол. Финальный свисток зафиксировал победу луганчан — 2:1.

Свои следующие матчи команды проведут уже после паузы на игры сборных. «Эпицентр» отправится во Львов, где его примут «Карпаты», а «Зоря» дома сыграет против киевского «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Эпицентр» – «Заря» – 1:2

Голы: Нил, 90+4 – Андушич, 5, Вантух, 33

Предупреждения: Себерио, 48, Нил, 90 – Слесар, 12, Янич, 79, Будковский, 90

«Эпицентр»: Билык – Нил, Мороз, Григоращук (Липовуз, 46) – Климець, Джоване, Себерио (Беженар, 57), Демченко (Танчик, 46), Кирюханцев (Ляшенко, 63) – Борячук (Сидун, 63), Сифуентес.

«Заря»: Сапутин – Жуниор Рейс, Янич, Джордан, Пердута – Андушич (Маткевич, 71), Дришлюк (Руан, 90+2), Попара (Головкин, 88) – Вантух, Будковский, Слесар (Саленко, 71).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион «Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича» (Тернополь).

ЭПИЦЕНТР – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Заря отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
