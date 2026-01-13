ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником команды

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 января 2026, 07:17 | Обновлено 13 января 2026, 07:18
Свен Ботман подписал новое соглашение с «сороками»

Ньюкасл. Свен Ботман

«Ньюкасл» сообщил на официальном сайте о продлении контракта со Свеном Ботманом.

26-летний футболист, который перешел к «сорокам» из французского «Лилля» в 2022 году, продлил соглашение с клубом до лета 2030 года.

В текущем сезоне Ботман сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В целом же на его счету 93 матча, 2 гола и 4 ассиста в составе «Ньюкасла».

«Я очень рад подписать этот контракт. За последние три с половиной года этот клуб дал мне очень многое. Я вырос здесь и как человек, и как игрок, и чувствую, что мне еще есть что отдать в долгосрочной перспективе. Именно поэтому обе стороны очень довольны этим решением, и я с нетерпением жду того, что ждет впереди», – сказал Свен после подписания контракта.

После 21 сыгранного матча «сороки» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 32 очка.

Свен Ботман Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Иван Чирко Источник: ФК Ньюкасл
