ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником команды

«Ньюкасл» сообщил на официальном сайте о продлении контракта со Свеном Ботманом.

26-летний футболист, который перешел к «сорокам» из французского «Лилля» в 2022 году, продлил соглашение с клубом до лета 2030 года.

В текущем сезоне Ботман сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В целом же на его счету 93 матча, 2 гола и 4 ассиста в составе «Ньюкасла».

«Я очень рад подписать этот контракт. За последние три с половиной года этот клуб дал мне очень многое. Я вырос здесь и как человек, и как игрок, и чувствую, что мне еще есть что отдать в долгосрочной перспективе. Именно поэтому обе стороны очень довольны этим решением, и я с нетерпением жду того, что ждет впереди», – сказал Свен после подписания контракта.

После 21 сыгранного матча «сороки» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 32 очка.