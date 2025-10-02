В пятницу, 3 октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эпицентр» и «Заря». Матч пройдет в Тернополе на Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича, игра начнется в 18:00.

«Эпицентр» продолжает оставаться внизу таблицы, проиграв 6 из 7 стартовых матчей, а в последнем туре упустил даже ничью с «Кудровкой» после спорных решений арбитра. В предстоящем матче команде крайне важно набрать очки и впервые порадовать своих болельщиков в домашних играх. «Заря» прервала серию из двух поражений, сыграв вничью с «Оболонью», но результат сложно назвать успешным — команда по-прежнему близка к зоне переходных матчей. Виктор Скрипник подчеркнул, что атаке не хватает агрессии и реализации: за три последних игры луганчане забили лишь один мяч. Перед встречей с «Эпицентром» «Заря» рассчитывает улучшить ситуацию, хотя пока побеждала только новичков чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.