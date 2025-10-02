Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эпицентр – Заря. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Эпицентр
03.10.2025 18:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
49
0

Эпицентр – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Эпицентр

В пятницу, 3 октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эпицентр» и «Заря». Матч пройдет в Тернополе на Тернопольском городском стадионе им. Р. Шухевича, игра начнется в 18:00.

«Эпицентр» продолжает оставаться внизу таблицы, проиграв 6 из 7 стартовых матчей, а в последнем туре упустил даже ничью с «Кудровкой» после спорных решений арбитра. В предстоящем матче команде крайне важно набрать очки и впервые порадовать своих болельщиков в домашних играх. «Заря» прервала серию из двух поражений, сыграв вничью с «Оболонью», но результат сложно назвать успешным — команда по-прежнему близка к зоне переходных матчей. Виктор Скрипник подчеркнул, что атаке не хватает агрессии и реализации: за три последних игры луганчане забили лишь один мяч. Перед встречей с «Эпицентром» «Заря» рассчитывает улучшить ситуацию, хотя пока побеждала только новичков чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Эпицентр
3 октября 2025 -
18:00
Заря
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
