Виктор СКРИПНИК: «Очень довольны, что победили. Сейчас ребята отдохнут»
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы своей команды над Эпицентром в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (2:1)
– Очень довольны, что победили сегодня. Отлично знаю тренера «Эпицентра». Они всегда играют вперед. Сложно играть против них, но гол, который мы забили в самом начале поединка, наверняка успокоил нас. Играли по счету. Были возможности и простор для атак. Были очень хорошие шансы забить еще.
Главное, что одержали трудную, но важную для нас победу. Знаем, над чем дальше работать. Сейчас перерыв, ребята немного отдохнут и готовимся к «Динамо».
– Над чем ваша команда будет работать во время паузы?
– Это будет монотонный труд, который не очень понравится игрокам. Будем тренироваться интенсивно, чтобы как можно лучше подготовиться к следующим матчам.
– В последний раз вы приезжали в Тернополь тоже с «Зарей» на финал Кубка Украины. Остались ли у вас какие-нибудь воспоминания об этом стадионе?
– Всегда есть воспоминания о тех стадионах, где ты когда-то играл как игрок, и о тех, где ты побывал в качестве тренера. Очень приятно находиться в хорошем городе Тернополь. Получили еще большее удовольствие сегодня, потому что победили, – сказал Скрипник.
