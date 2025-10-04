Виктор СКРИПНИК: «Очень довольны, что победили. Сейчас ребята отдохнут»

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы своей команды над Эпицентром в восьмом туре Украинской Премьер-лиги (2:1)

– Очень довольны, что победили сегодня. Отлично знаю тренера «Эпицентра». Они всегда играют вперед. Сложно играть против них, но гол, который мы забили в самом начале поединка, наверняка успокоил нас. Играли по счету. Были возможности и простор для атак. Были очень хорошие шансы забить еще.

Главное, что одержали трудную, но важную для нас победу. Знаем, над чем дальше работать. Сейчас перерыв, ребята немного отдохнут и готовимся к «Динамо».

– Над чем ваша команда будет работать во время паузы?

– Это будет монотонный труд, который не очень понравится игрокам. Будем тренироваться интенсивно, чтобы как можно лучше подготовиться к следующим матчам.

– В последний раз вы приезжали в Тернополь тоже с «Зарей» на финал Кубка Украины. Остались ли у вас какие-нибудь воспоминания об этом стадионе?

– Всегда есть воспоминания о тех стадионах, где ты когда-то играл как игрок, и о тех, где ты побывал в качестве тренера. Очень приятно находиться в хорошем городе Тернополь. Получили еще большее удовольствие сегодня, потому что победили, – сказал Скрипник.