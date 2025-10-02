Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Эпицентр
03.10.2025 18:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
Эпицентр – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Каменчане попробуют одержать первую домашнюю победу

ФК Эпицентр

В пятницу, 3 октября, в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эпицентр» и «Заря». Стартовый свисток арбитра Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Эпицентр

«Эпицентр» подходит к очередному туру чемпионата Украины после поражения. Команда Сергея Нагорняка проиграла 6 из 7 стартовых матчей в элите и закономерно находится внизу турнирной таблицы. В последнем туре против такого же новичка – «Кудровки» – у подопечных Нагорняка был отличный шанс добыть вторую победу. При равной игре в концовке встречи арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота соперника, а уже через минуту защитник «Эпицентра» нарушил правила в собственной штрафной. В итоге команда упустила даже ничью.

Главный тренер остался крайне недоволен судейством, сказав, что пенальти в ворота его команды должен комментировать не он, а такие люди, как Риццоли или Монзуль. По его словам, арбитр уже не впервые в концовке матча «забывает» посмотреть VAR, а признание ошибки потом ничего не меняет для команды.

Кроме того, Нагорняк в очередной раз раскритиковал собственную оборону: «Эти ошибки — индивидуальные, и мы уже устали от них. Где-то потеря концентрации – и всё, поражение. В игровом плане нас не переиграли. Но эти подкатые в штрафной… Я запрещаю, а они всё равно делают.» В предстоящем матче «Эпицентру» крайне важно брать очки и понемногу выбираться со дна таблицы. Первая домашняя победа в чемпионате могла бы стать хорошим толчком для команды.

Также есть новости из лазарета: Владислав Супряга вскоре начнёт беговую работу и должен вернуться к тренировкам в течение трёх недель. Александр Климец и Иван Бендера уже восстановились после своих травм и тренируются в общей группе. Ожидается и возвращение Хоакина Сифуэнтеса, получившего повреждение в последнем матче.

Заря

«Мужики» прервали серию из двух поражений подряд, сыграв в безрезультативную ничью с «Оболонью». Сложно назвать этот результат полностью положительным, и такая неудачная серия приблизила команду к зоне переходных матчей — всего одно очко отделяет луганчан от «Александрии».

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник отметил, что хотел бы видеть более агрессивную и яркую игру в атаке: команда стремится к победам в каждом матче, но создание и реализация моментов оставляют желать лучшего. В последних трёх встречах луганчане забили лишь один мяч, что явно требует работы перед выездом в Тернополь, где соперники будут непростыми. До этого матча «Заря» обыгрывала в чемпионате лишь новичков — «Кудровку» (2:1) и СК «Полтаву» (4:1). Вопрос в том, удастся ли добыть позитивный результат и против третьего дебютанта – «Эпицентра.»

После непродолжительного перерыва, вызванного травмой, в общую группу вернулся Навин Малыш, тогда как Богдан Кушниренко продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Также в клубе пока не определились с будущим Петара Мичина, который отказался продлевать контракт с командой.

Статистика встреч

Предстоящее противостояние станет дебютным для этих соперников.

Прогноз на противостояние

«Эпицентр» в последних турах демонстрирует, что их нападение наконец-то проснулось после невзрачного старта чемпионата. Команда забила 6 из своих 7 голов в сезоне именно в трех последних матчах. «Заря», напротив, сбавила обороты в атаке, однако встреча с одним из аутсайдеров нынешнего чемпионата может стать отличным шансом поправить статистику и вернуть уверенность в завершении атак.

Ориентировочные составы

«Эпицентр»: Билык, Кош, Григоращук, Мороз, Танчик, Джеоване, Себерио, Демченко, Кирюханцев, Сифуэнтес, Сидун.

«Заря»: Сапутин, Вантух, Яныч, Джордан, Жуниньо, Саленко, Попара, Маткевич, Слесарь, Будковский, Андушич.

Эпицентр
3 октября 2025 -
18:00
Заря
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
