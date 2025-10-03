Украина. Премьер лига03 октября 2025, 18:01 | Обновлено 03 октября 2025, 18:55
Эпицентр – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
3 октября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Эпицентром и Зарей. Это встреча 8-го тура сезона УПЛ.
По итогам семи туров Эпицентр с тремя очками находится в зоне вылета. У Зари 8 пунктов и 11-я позиция.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 8-й тур
Эпицентр – Заря 0:2
Гол: Андушич, 5, Вантух, 33
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вантух (Заря), асcист Деян Попара.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Неманя Анджушич (Заря), асcист Рейс Жуниор.
