3 октября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Эпицентром и Зарей. Это встреча 8-го тура сезона УПЛ.

По итогам семи туров Эпицентр с тремя очками находится в зоне вылета. У Зари 8 пунктов и 11-я позиция.

Чемпионат Украины. 8-й тур

Эпицентр – Заря 0:2

Гол: Андушич, 5, Вантух, 33