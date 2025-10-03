Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Премьер-лига
Эпицентр
03.10.2025 18:00 – перерыв 0 : 2
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 октября 2025, 18:01 | Обновлено 03 октября 2025, 18:55
159
0

Эпицентр – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

03 октября 2025, 18:01 | Обновлено 03 октября 2025, 18:55
159
0
Эпицентр – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

3 октября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Эпицентром и Зарей. Это встреча 8-го тура сезона УПЛ.

По итогам семи туров Эпицентр с тремя очками находится в зоне вылета. У Зари 8 пунктов и 11-я позиция.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 8-й тур

Эпицентр – Заря 0:2
Гол: Андушич, 5, Вантух, 33

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Вантух (Заря), асcист Деян Попара.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Неманя Анджушич (Заря), асcист Рейс Жуниор.
По теме:
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Арда ТУРАН: «Летом он хотел уйти из Шахтера. Но у клуба другие планы»
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Заря Луганск Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03 октября 2025, 08:30 6
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»

Известный тренер расстроен результатом и игрой «бело-синих» в игре Лиги конференций с «Кристал Пэлас

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02 октября 2025, 18:03 18
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов

Болельщики испанского клуба считают, что украинец нарушил правила в собственной штрафной

Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03.10.2025, 12:00
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Осасуна – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.10.2025, 17:01
Осасуна – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 6
Бокс
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 135
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
КЛИЧКО: «Я не знал, что он станет моим соперником. Спасибо, что согласился»
02.10.2025, 07:30
Бокс
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
03.10.2025, 06:23 12
Футбол
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
02.10.2025, 16:39 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем