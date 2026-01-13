Украина. Премьер лига13 января 2026, 04:59 | Обновлено 13 января 2026, 05:40
Стало известно, кто в УПЛ исполнил наибольше фланговых подач
Владислав Велетень из Полесья в первой части сезона исполнил 64 подачи
Хавбек Полесья Владислав Велетень выполнил больше фланговых подач в первой части сезона.
Игрок житомирского клуба – лидер УПЛ по количеству подач.
В первой части сезона Велетень выполнил 64 подачи.
Топ-5 игроков УПЛ по количеству фланговых подач
- 1. Владислав Велетень (Полесье Житомир) – 64
- 2. Ростислав Лях (Карпаты Львов) – 59
- 3-4. Александр Караваев (Динамо Киев) – 57
- 3-4. Денис Кузык (ЛНЗ Черкассы) – 57
- 5. Глейкер Мендоса (Кривбасс Кривой Рог) – 55
Данные: Wyscout
