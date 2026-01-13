Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто в УПЛ исполнил наибольше фланговых подач
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 04:59 | Обновлено 13 января 2026, 05:40
117
0

Стало известно, кто в УПЛ исполнил наибольше фланговых подач

Владислав Велетень из Полесья в первой части сезона исполнил 64 подачи

13 января 2026, 04:59 | Обновлено 13 января 2026, 05:40
117
0
Стало известно, кто в УПЛ исполнил наибольше фланговых подач
ФК Полесье. Владислав Велетень

Хавбек Полесья Владислав Велетень выполнил больше фланговых подач в первой части сезона.

Игрок житомирского клуба – лидер УПЛ по количеству подач.

В первой части сезона Велетень выполнил 64 подачи.

Топ-5 игроков УПЛ по количеству фланговых подач

  • 1. Владислав Велетень (Полесье Житомир) – 64
  • 2. Ростислав Лях (Карпаты Львов) – 59
  • 3-4. Александр Караваев (Динамо Киев) – 57
  • 3-4. Денис Кузык (ЛНЗ Черкассы) – 57
  • 5. Глейкер Мендоса (Кривбасс Кривой Рог) – 55

Данные: Wyscout

По теме:
ВИДЕО. Это Мудрик. Определен лучший гол Шахтера за последние 8 лет
ФОТО. Тенденции для зимнего чемпиона. Интересная инфографика от УПЛ
ВИДЕО. Гол Цитаишвили в ворота ПСЖ признан лучшим в декабре в Лиге 1
Wyscout Динамо Киев рейтинг чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог статистика Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Карпаты Львов Полесье Житомир Владислав Велетень Ростислав Лях Александр Караваев Денис Кузык Глейкер Мендоса
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:18 84
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане
Футбол | 13 января 2026, 03:32 0
Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане
Два экс-игрока сборной Украины и Динамо будут играть вместе в Казахстане

Макаренко и Беседин могут объединиться в «Иртыше»

ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Футбол | 13.01.2026, 00:07
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Футбол | 12.01.2026, 08:30
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 5
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем