Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 05:42 |
Милевского возмутило решение Алиева: «Честно, на*ер этот цирк?»

Артем – не фанат зимней рыбалки

Милевского возмутило решение Алиева: «Честно, на*ер этот цирк?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Артем Милевский и Александр Алиев снова вместе провели время, однако не все пошло по плану. Бывшие игроки «Динамо» и сборной Украины отправились на зимнюю рыбалку, инициатором которой стал Алиев.

Судя по фото в соцсетях и подписи Милевского, такой досуг не слишком впечатлил экс-нападающего. «Бл*, честно, погнали в баню, может? На*ер этот цирк», – написал Артем под фотографией.

Напомним, в свое время Милевский и Алиев не общались, однако в последние месяцы снова регулярно появляются вместе – как во время отдыха, так и на публичных мероприятиях.

Артем Милевский Василий Буртник Динамо Киев
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Перець
Фотки зробили ,а тепер і в баню можна
