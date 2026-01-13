Милевского возмутило решение Алиева: «Честно, на*ер этот цирк?»

Артем Милевский и Александр Алиев снова вместе провели время, однако не все пошло по плану. Бывшие игроки «Динамо» и сборной Украины отправились на зимнюю рыбалку, инициатором которой стал Алиев.

Судя по фото в соцсетях и подписи Милевского, такой досуг не слишком впечатлил экс-нападающего. «Бл*, честно, погнали в баню, может? На*ер этот цирк», – написал Артем под фотографией.

Напомним, в свое время Милевский и Алиев не общались, однако в последние месяцы снова регулярно появляются вместе – как во время отдыха, так и на публичных мероприятиях.