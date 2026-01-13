Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался по поводу ухода Хаби Алонсо с должности главного тренера мадридцев. Специалист прекратил работу в клубе после неудачи в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3).

«Благодарю за все. Для меня было честью сотрудничать с Вами. Искренне желаю Вам успехов в дальнейшей карьере, Вы этого действительно достойны», – передает слова Куртуа издание Marca.

Испанский тренер руководил коллективом с лета 2025 года. Новым наставником «королевского клуба» был назначен Альваро Арбелоа, также ранее выступавший за мадридцев.

На текущий момент в Примере «Реал» располагается на второй позиции, имея 45 баллов после 19 сыгранных матчей.