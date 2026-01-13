Франция13 января 2026, 05:26 | Обновлено 13 января 2026, 05:27
14
0
ПСЖ впервые при Энрике теряет трофей на внутренней арене
Подопечные испанского тренера потерпели поражение от Парижа
13 января 2026, 05:26 | Обновлено 13 января 2026, 05:27
14
0
Французский «ПСЖ» впервые за время работы Луиса Энрике лишился шанса на завоевание внутреннего трофея.
Вчера подопечные испанского тренера потерпели минимальное поражение от «Парижа» (0:1) в рамках 1/16 финала национального Кубка и завершили свое участие в турнире.
Луис Энрике занял пост наставника парижан перед стартом кампании–2023/24. За этот период под его началом коллектив трижды становился обладателем Суперкубка Франции, а также по два раза выигрывал золотые медали чемпионата и Кубок страны.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 00:07 6
Гол Нанитамо Иконе принес команде Париж путевку в 1/8 финала
Футбол | 13 января 2026, 04:32 0
Полегенько будет играть за «Оболонь»
Футбол | 12.01.2026, 08:30
Футбол | 12.01.2026, 12:57
Футбол | 12.01.2026, 08:08
Комментарии 0
Популярные новости
11.01.2026, 09:00
12.01.2026, 08:00 18
12.01.2026, 00:25 2
11.01.2026, 10:43 4
11.01.2026, 05:12 2
12.01.2026, 00:10 1
12.01.2026, 19:27 7
11.01.2026, 07:16 4