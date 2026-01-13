ПСЖ впервые при Энрике теряет трофей на внутренней арене

Французский «ПСЖ» впервые за время работы Луиса Энрике лишился шанса на завоевание внутреннего трофея.

Вчера подопечные испанского тренера потерпели минимальное поражение от «Парижа» (0:1) в рамках 1/16 финала национального Кубка и завершили свое участие в турнире.

Луис Энрике занял пост наставника парижан перед стартом кампании–2023/24. За этот период под его началом коллектив трижды становился обладателем Суперкубка Франции, а также по два раза выигрывал золотые медали чемпионата и Кубок страны.