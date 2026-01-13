Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
13 января 2026, 05:26 | Обновлено 13 января 2026, 05:27
ПСЖ впервые при Энрике теряет трофей на внутренней арене

Подопечные испанского тренера потерпели поражение от Парижа

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский «ПСЖ» впервые за время работы Луиса Энрике лишился шанса на завоевание внутреннего трофея.

Вчера подопечные испанского тренера потерпели минимальное поражение от «Парижа» (0:1) в рамках 1/16 финала национального Кубка и завершили свое участие в турнире.

Луис Энрике занял пост наставника парижан перед стартом кампании–2023/24. За этот период под его началом коллектив трижды становился обладателем Суперкубка Франции, а также по два раза выигрывал золотые медали чемпионата и Кубок страны.

