Англия
13 января 2026, 06:19 | Обновлено 13 января 2026, 06:23
36
0

Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником до 2030 года

Новый договор будет действовать до лета 2030 года

ФК Ньюкасл. Свен Ботман

Центральный защитник Свен Ботман продлил свои трудовые отношения с «Ньюкаслом». Новый договор между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2030 года.

Ботман, являющийся выпускником академии «Аякса», защищает цвета «сорок» с июля 2022 года. Его переход из французского «Лилля» обошелся клубу в 37 млн евро. На сегодняшний день аналитический портал Transfermarkt определяет рыночную стоимость игрока в 35 млн евро.

В рамках текущего сезона Свен принял участие в 17 поединках за команду, записав на свой счет одну результативную передачу.

По теме:
Ньюкасл – Ман Сити. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на полуфинал Кубка лиги
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Ньюкасл Свен Ботман Английская Премьер-лига Лилль Аякс
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
