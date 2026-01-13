Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником до 2030 года

Центральный защитник Свен Ботман продлил свои трудовые отношения с «Ньюкаслом». Новый договор между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2030 года.

Ботман, являющийся выпускником академии «Аякса», защищает цвета «сорок» с июля 2022 года. Его переход из французского «Лилля» обошелся клубу в 37 млн евро. На сегодняшний день аналитический портал Transfermarkt определяет рыночную стоимость игрока в 35 млн евро.

В рамках текущего сезона Свен принял участие в 17 поединках за команду, записав на свой счет одну результативную передачу.