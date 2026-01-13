Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
13 января 2026, 07:17 |
1

Именитый тренер без работы – главный кандидат на пост наставника ФК Пробой

Юрий Вирт, вероятно, возглавит команду из города Городенка

ФК Нива Тернополь. Юрий Вирт

В команде Первой лиги Украины Пробой Городенка планируются изменения на тренерском мостике.

Ранее Sport.ua сообщал, что текущий наставник коллектива Владимир Ковалюк, вероятно, будет уволен с поста главного коуча.

По информации Sport.ua, главным кандидатом на должность наставника ФК Пробой является 51-летний специалист Юрий Вирт.

16 декабря Вирт официально покинул тернопольскую Ниву, с которой работал с сентября 2024 года.

Юрий Вирт также получил предложение возглавить Металлург Запорожье – коуч взял время на размышление. Сам Вирт в одном из недавних интервью заявлял, что стремится к возвращению к работе.

Пробой Городенка завершил первый круг Первой лиги Украины на 13-й позиции, набрав 16 очков. Команда не знает побед с начала ноября, потерпев четыре поражения подряд.

Пробой Городенка Юрий Вирт Первая лига Украины
Forvard001
Це вже не тренер,якщо сам шукає роботу,а не його запрошують, просто заробітчанин
