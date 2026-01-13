Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Франция
13 января 2026, 05:47 |
524
2

Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?

Украинский центрбек провел на поле все 90 минут

13 января 2026, 05:47 |
524
2 Comments
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский центрбек «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле все 90 минут в поединке 1/16 финала Кубка Франции против «Парижа», который завершился поражением со счетом 0:1. Портал Sofascore оценил действия защитника в 6.7 балла, что стало третьим худшим результатом среди всех футболистов стартового состава парижан.

В оборонительных действиях и единоборствах Забарный продемонстрировал следующие показатели: он одержал 5 побед в дуэлях при 2 поражениях, совершил 1 подбор мяча, 1 раз позволил себя обыграть, допустил 9 потерь владения и 2 ошибки при приеме. В воздухе украинец выиграл 5 верховых дуэлей и 1 проиграл, а также совершил 1 перехват в центральной зоне.

Статистика передач игрока выглядит следующим образом: из 89 общих пасов точными оказались 82, включая 3 успешных длинных передачи. Также в актив Ильи занесены 1 передача на выход один на один и 1 разрезающий пас. Защитник совершил 5 передач назад, 27 пасов вперед и 6 передач в финальную треть поля. На своей половине Илья отдал 46 точных пасов, а на чужой – 36.

По теме:
Забарный отреагировал на сенсационное поражение ПСЖ от ФК Париж в Кубке
ПСЖ впервые при Энрике теряет трофей на внутренней арене
ВИДЕО. Гол Цитаишвили в ворота ПСЖ признан лучшим в декабре в Лиге 1
Илья Забарный ПСЖ Кубок Франции по футболу Париж SofaScore
Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 12 января 2026, 21:53 3
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

Руни заявил о готовности войти в штаб нового тренера МЮ
Футбол | 13.01.2026, 03:13
Руни заявил о готовности войти в штаб нового тренера МЮ
Руни заявил о готовности войти в штаб нового тренера МЮ
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Футбол | 12.01.2026, 08:30
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Один з кращих на полі
Ответить
+1
cаша зардунов
Один эпизод с голом нивелировал Илью
Ответить
0
Популярные новости
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 4
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем