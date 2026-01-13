Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?

Украинский центрбек «ПСЖ» Илья Забарный провел на поле все 90 минут в поединке 1/16 финала Кубка Франции против «Парижа», который завершился поражением со счетом 0:1. Портал Sofascore оценил действия защитника в 6.7 балла, что стало третьим худшим результатом среди всех футболистов стартового состава парижан.

В оборонительных действиях и единоборствах Забарный продемонстрировал следующие показатели: он одержал 5 побед в дуэлях при 2 поражениях, совершил 1 подбор мяча, 1 раз позволил себя обыграть, допустил 9 потерь владения и 2 ошибки при приеме. В воздухе украинец выиграл 5 верховых дуэлей и 1 проиграл, а также совершил 1 перехват в центральной зоне.

Статистика передач игрока выглядит следующим образом: из 89 общих пасов точными оказались 82, включая 3 успешных длинных передачи. Также в актив Ильи занесены 1 передача на выход один на один и 1 разрезающий пас. Защитник совершил 5 передач назад, 27 пасов вперед и 6 передач в финальную треть поля. На своей половине Илья отдал 46 точных пасов, а на чужой – 36.