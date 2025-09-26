Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 06:00
Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова

Главные новости за 25 сентября на Sport.ua

Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 сентября.

1. Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Вечером 25 сентября состоялись 9 матчей второго по силе еврокубка

2. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Вместо криворожской команды в 1/8 финала сыграет соперник – ФК «Чернигов»

3А. Не только Цыганков. Два украинца Жироны пропустят матч Ла Лиги
Цыганков и Крапивцов не сыграют в матче Ла Лиги

3В. Попов не помог. Эмполи вылетел из кубка от Дженоа без Малиновского
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля

4. Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо
Вратарь Барселоны Жоан Гарсия привез гол в свои ворота

5. Сборную Израиля могут отстранить от ЧМ. В США резко против. Все подробности
Исполком УЕФА примет решение на специальном заседании на следующей неделе

6А. Впервые за 47 лет. Чехия разбила Иран и вышла в полуфинал ЧМ по волейболу
Состоялся матч 1/4 финала плей-офф мирового первенства по волейболу

6В. Историческая победа и сенсационный камбэк. Определены полуфинальные пары ЧМ
Завершились четвертьфинальные матчи мирового первенства по волейболу

7. Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине
Второй номер рейтинга ATP в двух сетах одолел Марина в первом раунде пятисотника в Китае

8. Континентальный кубок. Кременчуг узнал расписание матчей
Украинская команда трижды сыграет на групповом этапе

9А. ЧУ-2025 по летнему биатлону. Чалык выиграла спринт, Дмитренко не стартовала
25 сентября проходит последний соревновательный день в Яворове

9В. ЧУ-2025 по летнему биатлону. Борковский завоевал второе золото соревнований
Богдан уверенно триумфовал в спринте

10. Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Алексей Сливченко анализирует ситуацию со слухами вокруг главного тренера сборной Украины

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
