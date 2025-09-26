Результаты матчей ЛЕ, техническое поражение Кривбасса, травма Цыганкова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 25 сентября.

1. Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура

Вечером 25 сентября состоялись 9 матчей второго по силе еврокубка

2. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины

Вместо криворожской команды в 1/8 финала сыграет соперник – ФК «Чернигов»

3А. Не только Цыганков. Два украинца Жироны пропустят матч Ла Лиги

Цыганков и Крапивцов не сыграют в матче Ла Лиги

3В. Попов не помог. Эмполи вылетел из кубка от Дженоа без Малиновского

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля

4. Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо

Вратарь Барселоны Жоан Гарсия привез гол в свои ворота

5. Сборную Израиля могут отстранить от ЧМ. В США резко против. Все подробности

Исполком УЕФА примет решение на специальном заседании на следующей неделе

6А. Впервые за 47 лет. Чехия разбила Иран и вышла в полуфинал ЧМ по волейболу

Состоялся матч 1/4 финала плей-офф мирового первенства по волейболу

6В. Историческая победа и сенсационный камбэк. Определены полуфинальные пары ЧМ

Завершились четвертьфинальные матчи мирового первенства по волейболу

7. Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине

Второй номер рейтинга ATP в двух сетах одолел Марина в первом раунде пятисотника в Китае

8. Континентальный кубок. Кременчуг узнал расписание матчей

Украинская команда трижды сыграет на групповом этапе

9А. ЧУ-2025 по летнему биатлону. Чалык выиграла спринт, Дмитренко не стартовала

25 сентября проходит последний соревновательный день в Яворове

9В. ЧУ-2025 по летнему биатлону. Борковский завоевал второе золото соревнований

Богдан уверенно триумфовал в спринте

10. Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?

Алексей Сливченко анализирует ситуацию со слухами вокруг главного тренера сборной Украины