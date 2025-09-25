Попов не помог. Эмполи вылетел из кубка от Дженоа без Малиновского
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля
25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии 2025/26. Путевку в следующий раунд между собой разыграли «Дженоа» и «Эмполи».
Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.
Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов вышел на поле в стартовом составе, но не отличился результативными действиями и был заменен на 59-й минуте. Руслан Малиновский, полузащитник «Дженоа», просидел всю игру на скамейке запасных.
Кубок Италии 2025/26. 1/16 финала, 25 сентября
Дженоа – Эмполи – 3:1
Голы: Френдруп, 15, Маркандалли, 56, Экатор, 86 – Сапорити, 12
⏹️ FT | Genoa 3-1 Empoli— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 25, 2025
Siamo agli ottavi di #CoppaItaliaFrecciarossa 🔴🔵 pic.twitter.com/1byyRXFuTc
