Попов не помог. Эмполи вылетел из кубка от Дженоа без Малиновского

25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии 2025/26. Путевку в следующий раунд между собой разыграли «Дженоа» и «Эмполи».

Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов вышел на поле в стартовом составе, но не отличился результативными действиями и был заменен на 59-й минуте. Руслан Малиновский, полузащитник «Дженоа», просидел всю игру на скамейке запасных.

Кубок Италии 2025/26. 1/16 финала, 25 сентября

Дженоа – Эмполи – 3:1

Голы: Френдруп, 15, Маркандалли, 56, Экатор, 86 – Сапорити, 12