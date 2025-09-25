Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Попов не помог. Эмполи вылетел из кубка от Дженоа без Малиновского
Кубок Италии
Дженоа
25.09.2025 19:30 – FT 3 : 1
Эмполи
Италия
Попов не помог. Эмполи вылетел из кубка от Дженоа без Малиновского

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля

Попов не помог. Эмполи вылетел из кубка от Дженоа без Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии 2025/26. Путевку в следующий раунд между собой разыграли «Дженоа» и «Эмполи».

Игра прошла в Генуе на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Эмполи» Богдан Попов вышел на поле в стартовом составе, но не отличился результативными действиями и был заменен на 59-й минуте. Руслан Малиновский, полузащитник «Дженоа», просидел всю игру на скамейке запасных.

Кубок Италии 2025/26. 1/16 финала, 25 сентября
Дженоа – Эмполи – 3:1
Голы: Френдруп, 15, Маркандалли, 56, Экатор, 86 – Сапорити, 12

По теме:
Дженоа – Эмполи. Кубок Италии. Попов – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Дженоа – Эмполи. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Италии
Дженоа Эмполи Кубок Италии по футболу Руслан Малиновский Богдан Попов Мортен Френдруп
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
