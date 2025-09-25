Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дженоа – Эмполи. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Италии
25 сентября 2025, 12:59 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:49
Дженоа – Эмполи. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Италии

Поединок состоится 25 сентября и начнется в 19:30 по Киеву

Коллаж Sport.ua

25 сентября свой матч в рамках Кубка Италии проведут Дженоа и Эмполи. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Дженоа

Старт этого сезона Дженоа не может себе занести в актив, после четырех матчей Серии А, у клуба до сих пор нет в активе побед, две ничьи и два поражения. Не удивительно, что команда идет в группе аутсайдеров.

Обидным стало поражение в последнем туре на выезде от Болоньи со счетом 1:2, «грифоны» пропустили решающий мяч на 90+9 минуте с пенальти. В том матче лучшим в составе Дженоа по оценкам стал украинец Руслан Малиновский, он записал на свой счет результативную передачу.

Единственную победу в сезоне команда одержала именно в Кубке Италии, на предыдущем этапе удалось пройти Виченцу Виртус – 3:0.

Эмполи

Не впечатляет и Эмполи на старте этого сезона, начали с домашней победы над Падовой – 3:1, а потом набрали всего одно очко в трех матчах. Из-за таких слабых результатов клуб находится в нижней части турнирной таблицы Серии В. Настоящий провал был в последнем матче против Пескары в гостях – 0:4, причем начали пропускать в середине второго тайма.

На фоне таких слабых результатов выгодно выделяется в составе украинский 18-летний нападающий Богдан Попов, на его счету четыре мяча в четырех матчах, сейчас он является лучшим бомбардиром Серии В. Повышение в классе клубу пока не светит, но можно постараться выстрелить в национальном кубке.

Личные встречи

Хоть команды сейчас и выступают в разных дивизионах, у них немалая история очных противостояний. В прошлом сезоне, в рамках Серии А, Дженоа выиграла в гостях 2:1, а дома сыграла 1:1.

Прогноз

Благодаря фактору своей арены «грифоны» фавориты предстоящей битвы, хотя я жду сложного и непредсказуемого матча.

В каждой команде есть составе по украинцу, так что матч точно есть смысл посмотреть. Малиновский или Попов, все определится на поле, к тому же, есть большая вероятность, что украинцы выйдут в старте. Ожидаю здесь напряженной битвы, ставка на обмен голами выглядит приемлемо за 2,21.

Прогноз Sport.ua
Дженоа
25 сентября 2025 -
19:30
Эмполи
Руслан Малиновский Богдан Попов Дженоа Эмполи Кубок Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
