260
0
Дженоа – Эмполи. Кубок Италии. Попов – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 25 сентября в 19:30 поединок 1/16 финала Кубка Италии
В четверг, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Дженоа» и «Эмполи».
Игра пройдет в Генуи на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
15’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Френдруп (Дженоа), асcист Лоренцо Коломбо.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Edoardo Saporiti (Эмполи).
