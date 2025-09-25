Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Эмполи. Кубок Италии. Попов – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Италии
Дженоа
25.09.2025 19:30 – 39 1 : 1
Эмполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 сентября 2025, 19:30 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:40
260
0

Дженоа – Эмполи. Кубок Италии. Попов – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 сентября в 19:30 поединок 1/16 финала Кубка Италии

25 сентября 2025, 19:30 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:40
260
0
Дженоа – Эмполи. Кубок Италии. Попов – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

В четверг, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встретятся «Дженоа» и «Эмполи».

Игра пройдет в Генуи на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Эмполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дженоа – Эмполи
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Мортен Френдруп (Дженоа), асcист Лоренцо Коломбо.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Edoardo Saporiti (Эмполи).
По теме:
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Дженоа – Эмполи. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Италии
ВИДЕО. Кубок Италии: в двух матчах понадобились пенальти, разгром от Сеска
Кубок Италии по футболу Дженоа Эмполи Богдан Попов Руслан Малиновский смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Футбол | 25 сентября 2025, 14:28 19
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?

Алексей Сливченко анализирует ситуацию со слухами вокруг главного тренера сборной Украины

Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Футбол | 25 сентября 2025, 19:41 1
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо
Карпатам разрешили увеличить квоту болельщиков на игру против Динамо

Матч состоится 27 сентября в 18:00 по киевскому времени

Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 25.09.2025, 01:58
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Футбол | 25.09.2025, 01:48
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 17
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем