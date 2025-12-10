Николай ШАПАРЕНКО о Динамо: «Так бывает, когда все сложно и не выходит»

Хавбек Динамо Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов перед матчем основного этапа Лиги конференций против Фиорентины.

Встреча во Флоренции состоится 11 декабря, начало в 19:45.

– Для вас как игрока, что значит участие в таком важном турнире, как Лига конференций?

– Конечно, каждая игра ответственна, и в Лиге конференций мы должны играть со стопроцентной самоотдачей, как и в чемпионате Украины.

– Что вы думаете о матче с «Фиорентиной»? Ожидали, что «фиалки» будут на последнем месте в Серии А?

– «Фиорентина» – очень хорошая команда. В чемпионате у них есть определенные сложности, но, думаю, это временно, поскольку у них очень хорошие игроки. И завтра тоже должен быть хороший матч.

– Итальянские журналисты также не надеялись, что у «Динамо» будет серия неудач. Можете объяснить более развернуто, почему это происходит с командой?

– Бывают такие времена, когда сложно и что-то не выходит. Бывает такое, но надо быть сильными, и, несмотря на трудности, идти с высоко приподнятой головой. Я надеюсь, что у нас со временем все наладится. Но такое бывает – спады, взлеты… Думаю, что все будет хорошо со временем.

– Думаю, что вы уже привыкли к таким тяжелым переездам, связанным с войной. Мы вас очень понимаем и сочувствуем. Как эти тяжелые переезды влияют на игру команды?

– Мы не привыкли – все равно очень тяжело даются такие переезды (улыбается). Я не знаю, как вам это объяснить. Понимаете, в пути – поезд-автобус-самолет, потом самолет-автобус-поезд... Пока ты сам не проедешь эти километры, ты вообще не почувствуешь ту усталость, ту боль, после чего нужно восстановиться и пойти тренироваться, а дальше нужно играть.