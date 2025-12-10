Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Николай ШАПАРЕНКО о Динамо: «Так бывает, когда все сложно и не выходит»
Лига конференций
10 декабря 2025, 18:52 | Обновлено 10 декабря 2025, 19:05
Киевляне готовятся к матчу Лиги конференций

ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Хавбек Динамо Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов перед матчем основного этапа Лиги конференций против Фиорентины.

Встреча во Флоренции состоится 11 декабря, начало в 19:45.

– Для вас как игрока, что значит участие в таком важном турнире, как Лига конференций?

– Конечно, каждая игра ответственна, и в Лиге конференций мы должны играть со стопроцентной самоотдачей, как и в чемпионате Украины.

– Что вы думаете о матче с «Фиорентиной»? Ожидали, что «фиалки» будут на последнем месте в Серии А?

– «Фиорентина» – очень хорошая команда. В чемпионате у них есть определенные сложности, но, думаю, это временно, поскольку у них очень хорошие игроки. И завтра тоже должен быть хороший матч.

– Итальянские журналисты также не надеялись, что у «Динамо» будет серия неудач. Можете объяснить более развернуто, почему это происходит с командой?

– Бывают такие времена, когда сложно и что-то не выходит. Бывает такое, но надо быть сильными, и, несмотря на трудности, идти с высоко приподнятой головой. Я надеюсь, что у нас со временем все наладится. Но такое бывает – спады, взлеты… Думаю, что все будет хорошо со временем.

– Думаю, что вы уже привыкли к таким тяжелым переездам, связанным с войной. Мы вас очень понимаем и сочувствуем. Как эти тяжелые переезды влияют на игру команды?

– Мы не привыкли – все равно очень тяжело даются такие переезды (улыбается). Я не знаю, как вам это объяснить. Понимаете, в пути – поезд-автобус-самолет, потом самолет-автобус-поезд... Пока ты сам не проедешь эти километры, ты вообще не почувствуешь ту усталость, ту боль, после чего нужно восстановиться и пойти тренироваться, а дальше нужно играть.

КОСТЮК – о матче с фиалками, потере игроков и особом госте на поединке
Капитан Фиорентины: «Завтра есть отличная возможность немного подняться»
Шелбурн – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Николай Шапаренко Фиорентина Динамо Киев Лига конференций Фиорентина - Динамо
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
west-ukr5555
Ага, ну якщо так буває то я спокійний. А то вже прям кіпішувати почав.
Ответить
+1
