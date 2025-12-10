Сыграет ли украинец? Стали известны составы на матч Карабах – Аякс
Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени
Украинский вингер Алексей Кащук остался в запасе азербайджанского «Карабаха» на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».
Игра состоится на арене имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 19:45 по киевскому времени.
На счету Алексея Кащука в этом сезоне 20 матчей в составе «Карабаха», 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.
Стартовые составы на матч Карабах – Аякс:
Starting... pic.twitter.com/vCkYx65a0B— Qarabağ FK (@FKQarabagh) December 10, 2025
All the names. https://t.co/7ch5o790l5 pic.twitter.com/kjYKW3EHBY— AFC Ajax (@AFCAjax) December 10, 2025
