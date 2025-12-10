Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли украинец? Стали известны составы на матч Карабах – Аякс
Лига чемпионов
Сыграет ли украинец? Стали известны составы на матч Карабах – Аякс

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

Украинский вингер Алексей Кащук остался в запасе азербайджанского «Карабаха» на матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».

Игра состоится на арене имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На счету Алексея Кащука в этом сезоне 20 матчей в составе «Карабаха», 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Стартовые составы на матч Карабах – Аякс:

Карабах Агдам Аякс Алексей Кащук Лига чемпионов стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
