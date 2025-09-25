Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине
ATP
25 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 25 сентября 2025, 15:38
134
0

Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине

Второй номер рейтинга ATP в двух сетах одолел Марина в первом раунде пятисотника в Китае

25 сентября 2025, 15:35 | Обновлено 25 сентября 2025, 15:38
134
0
Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии успешно стартовал на хардовом турнире ATP 500 в Пекине, Китай.

В первом раунде итальянец разгромил Марина Чилича (Хорватия, ATP 97) за 1 час и 22 минуты.

ATP 500 Пекин. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 6:2

Янник провел второе очное противостояние против Марина. В 2021 году Синнер одолел Чилича в игре Кубка Дэвиса.

В 1/8 финала пятисотника Янник поборется с представителем Франции Теренсом Атманом, который преодолел квалификацию, а на старте основной сетке выбил Чжана Чжичжэня. Синнер играл с Атманом в полуфинале Мастерса в Цинциннати в середине августа и добыл победу в двух партиях.

В прошлом году Синнер добрался до финала соревнований в Пекине, где потерпел поражение Карлосу Алькарасу. Алькарас не защищает трофей на этих кортах – он выступает на турнире ATP 500 в Токио, где 25 сентября преодолел первый раунд и получил травму.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Рейтинг ATP. Без изменений в топ-10. Победитель в Ченду прибавил 40 позиций
Рейтинг ATP. Белинский установил личный рекорд, Монфис прибавил одно место
ТРАМП: «Финал US Open? Они били по мячу сильнее, чем я когда-либо видел»
Янник Синнер Марин Чилич ATP Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25 сентября 2025, 02:25 1
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025

Доннарумма получил трофей, а его пассия – сердца публики

Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25 сентября 2025, 08:19 12
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба

Федерико Вальверде считает, что это пойдет на пользу Андрею

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Кто повесил баранку? Определена соперница Ястремской в 1/32 финала Пекина
Теннис | 25.09.2025, 13:28
Кто повесил баранку? Определена соперница Ястремской в 1/32 финала Пекина
Кто повесил баранку? Определена соперница Ястремской в 1/32 финала Пекина
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25.09.2025, 15:14
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 17
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 14
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 10
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем