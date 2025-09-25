Синнер разгромил Чилича на старте турнира ATP 500 в Пекине

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии успешно стартовал на хардовом турнире ATP 500 в Пекине, Китай.

В первом раунде итальянец разгромил Марина Чилича (Хорватия, ATP 97) за 1 час и 22 минуты.

ATP 500 Пекин. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 6:2

Янник провел второе очное противостояние против Марина. В 2021 году Синнер одолел Чилича в игре Кубка Дэвиса.

В 1/8 финала пятисотника Янник поборется с представителем Франции Теренсом Атманом, который преодолел квалификацию, а на старте основной сетке выбил Чжана Чжичжэня. Синнер играл с Атманом в полуфинале Мастерса в Цинциннати в середине августа и добыл победу в двух партиях.

В прошлом году Синнер добрался до финала соревнований в Пекине, где потерпел поражение Карлосу Алькарасу. Алькарас не защищает трофей на этих кортах – он выступает на турнире ATP 500 в Токио, где 25 сентября преодолел первый раунд и получил травму.

Getty Images/Global Images Ukraine

