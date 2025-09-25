Не только Цыганков. Два украинца Жироны пропустят матч Ла Лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 сентября 2025, 17:22 | Обновлено 25 сентября 2025, 17:28
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу в рамках чемпионата Испании состоится матч между Жироной и Эспаньолом, а наставник Мичел рассказал, что сразу два украинца не помогут команде.

Хавбек Виктор Цыганков из-за проблем с ногой пропустит третий кряду матч Ла Лиги, а также не сыграет вратарь Владислав Крапивцов, которого отпустили на чемпионат мира U-20.

Вне игры остаются и Донни ван де Бек, Тома Лемар, Хуан Карлос и Давид Лопес.

Жирона после шести матчей набрала 2 очка и находится на последнем месте в турнирной таблице.

