Не только Цыганков. Два украинца Жироны пропустят матч Ла Лиги
Цыганков и Крапивцов не сыграют в матче Ла Лиги
В пятницу в рамках чемпионата Испании состоится матч между Жироной и Эспаньолом, а наставник Мичел рассказал, что сразу два украинца не помогут команде.
Хавбек Виктор Цыганков из-за проблем с ногой пропустит третий кряду матч Ла Лиги, а также не сыграет вратарь Владислав Крапивцов, которого отпустили на чемпионат мира U-20.
Вне игры остаются и Донни ван де Бек, Тома Лемар, Хуан Карлос и Давид Лопес.
Жирона после шести матчей набрала 2 очка и находится на последнем месте в турнирной таблице.
