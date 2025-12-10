МОДИКА: «Эгоистично, я надеюсь, что Шахтер устал и не в кондициях»

Главный тренер «Хамрун Спартанс» Джакомо Модика прокомментировал, как может повлиять на матч долгий путь «Шахтера» на Мальту после игры против «Колоса», в то время как его команда имела двухнедельную паузу.

«Игра будет очень сложной. Эгоистично, я надеюсь, что они устали, надеюсь, что они не в оптимальной форме. Но матч в расписании, и он называется «Хамрун» – «Шахтер», поэтому мы должны быть разумными, понимая, насколько важен этот поединок.

Прежде всего, должно быть сильное желание со стороны всех моих подопечных сражаться с командой, известной на европейском уровне. Это будет дополнительным бонусом за все, что мы сделали, независимо от результата. Я надеюсь, что моя команда проведет отличное шоу, сыграет отличную игру».