Лига конференций
10 декабря 2025, 18:09 |
Тренер Хамрун Спартанс: «Шахтер? Отличная команда, отличная организация»

Матч Лиги конференций состоится 11 декабря в 22:00

Тренер Хамрун Спартанс: «Шахтер? Отличная команда, отличная организация»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Модика

Главный тренер «Хамрун Спартанс» Джакомо Модика рассказал о сильных сторонах «Шахтера» и шансах мальтийцев в матче пятого тура Лиги конференций с «горняками»:

«Есть некоторые вещи, которые мы можем оценить с улыбкой на лице. «Шахтер» – это команда, которая играет гармонично, они много пасуют, имеют отличное качество, атакуют с несколькими игроками впереди, имеют большое владение мячом. Технически это сильная команда, команда, которая очень хорошо маневрирует. Мне нравится, как они играют под руководством Арды Турана, мне нравится, как они себя выражают, мне нравится их менталитет. Прекрасная команда, отличная организация, важные технические качества.

Но я повторяю, что в футболе нет такого понятия, как непобедимая команда. Я люблю использовать сравнения: «Милан» может проиграть даже «Кремонезе» дома. «Реал» Мадрид проиграл дома «Сельте» со счетом 0:2 на прошлой неделе, поэтому в футболе невозможного не существует.

Желание победить для каждого должно быть игрой фундаментального значения для нас, как я уже говорил ранее, и я также говорил это своим игрокам. Если это произойдет, возможно, у нас есть последний шанс побороться за что-то чрезвычайно важное. Нам нечего терять, кроме осознания того, что для подхода к этому матчу нужен интеллект, и, прежде всего, нам нужно обдумывать это на протяжении 90 минут, а не все сразу. Это важно».

Ранее Владимир Циткин поделился ожиданиями от матчей «Динамо» с итальянской «Фиорентиной» и «Шахтера» с мальтийским клубом «Хамрун Спартанс».

Лига конференций Хамрун Спартанс Шахтер Донецк
Иван Чирко Источник: UA-Football
