ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка

После матча «Рух» – «Полесье» было жарко
7 декабря прошла игра 15-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Рух» принял «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов». Хозяева сенсационно победили – 1:0
Во встрече было много эмоций – красные карточки получили Александр Андриевский и наставник «волков» Руслан Ротань.
Однако после завершения матча страсти не утихли. Уже в раздевалке между игроками и персоналом обеих команд произошла стычка. Вмешаться пришлось сотрудникам Национальной полиции Украины.
