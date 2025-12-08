ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка

7 декабря прошла игра 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» принял «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов». Хозяева сенсационно победили – 1:0

Во встрече было много эмоций – красные карточки получили Александр Андриевский и наставник «волков» Руслан Ротань.

Однако после завершения матча страсти не утихли. Уже в раздевалке между игроками и персоналом обеих команд произошла стычка. Вмешаться пришлось сотрудникам Национальной полиции Украины.

