Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 21:43 |
2898
3

ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка

После матча «Рух» – «Полесье» было жарко

08 декабря 2025, 21:43 |
2898
3 Comments
ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка
УПЛ

7 декабря прошла игра 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» принял «Полесье» во Львове на стадионе «Арена Львов». Хозяева сенсационно победили – 1:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во встрече было много эмоций – красные карточки получили Александр Андриевский и наставник «волков» Руслан Ротань.

Однако после завершения матча страсти не утихли. Уже в раздевалке между игроками и персоналом обеих команд произошла стычка. Вмешаться пришлось сотрудникам Национальной полиции Украины.

ВИДЕО. Вмешалась полиция. Между командами УПЛ произошла громкая стычка

По теме:
Матч Металлиста 1925 с Вересом могут доиграть по спортивному принципу
Юрий ВИРТ: «Надо верить в то, что вы делаете»
СЛЮБИК: «Мы играем за зарплату, а они играют за премиальные. Есть разница»
скандал чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Другие виды | 08 декабря 2025, 06:47 0
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca

В решающем матче сборная Польши переиграла команду Мексики со счетом 3:1

Мичел выступил с заявлением о Цыганове и Ванате после фиаско Жироны
Футбол | 08 декабря 2025, 20:40 1
Мичел выступил с заявлением о Цыганове и Ванате после фиаско Жироны
Мичел выступил с заявлением о Цыганове и Ванате после фиаско Жироны

Каталонцы проиграли 0:3 от «Эльче»

Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Футбол | 08.12.2025, 14:45
Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Судьба матча Металлист 1925 – Верес определится в ближайшие дни
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Бокс | 08.12.2025, 08:54
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Футбол | 08.12.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Дуже жорстоке відео, навіть згадалися фільми Тарантіно та Скорсезе. Адміни, будьте уважні, перш, ніж таке викладати, й ставте значку 25плюс, щоб не травмувати психіку дітей, яких категорично ніззя призивати до лав Збройних Сил!
Ответить
+1
Gargantua
похоже Полесью обещали хорошие премиальные и фол Андриевского от избытка желания
Ответить
0
C.Пеклов
Покарати  винуватців!Жорстоко!
Ответить
0
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 28
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 9
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем