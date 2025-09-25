Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Кубок Украины
25 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 25 сентября 2025, 19:42
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины

Вместо криворожской команды в 1/8 финала сыграет соперник – ФК «Чернигов»

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ФК Кривбасс Кривой Рог

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) аннулировал результат матча 1/16 финала Кубка Украины, который состоялся 17 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте ФК «Чернигов».

КДК УАФ принял следующее решение: «Аннулировать результат матча Кубка Украины 2025/26 «Чернигов» – ФК «Кривбасс». Засчитать ФК «Кривбасс» техническое поражение со счетом 0:3, а ФК «Чернигов» – техническую победу со счетом 3:0 и исключить криворожскую команду из розыгрыша Кубка Украины.

Причина – нарушение регламентных норм, так как в матче одновременно на поле в составе ФК «Кривбасс» находились более 7 (семи) футболистов-легионеров».

Напомним, на 69-й минуте вместо украинского вингера Артура Микитишина на поле вышел венесуэльский форвард Карлос Парако. До этого эпизода в составе «Кривбасса» на газоне уже находилось максимально разрешенные регламентом семь легионеров:

  • левый защитник Тиаго Боржес;
  • центральный защитник Карлос Рохас;
  • центральный защитник Бакари Конате;
  • правый защитник Ян Юрчец;
  • опорник Андрусв Араухо;
  • центральный полузащитник Бар Лин;
  • вингер Глейкер Мендоса.

На 74-й минуте Рохаса заменили на украинца Владимира Вививальда, однако криворожский клуб в течение пяти минут играл с восемью легионерами на поле, что запрещено регламентом.

Соперник ФК «Чернигов» в 1/8 финала определится по итогам жеребьевки 26 сентября в 13:00.

Кубок Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Чернигов КДК УАФ дисквалификация Бакари Конате Ян Юрчец Андрусв Араухо Бар Лин Глейкер Мендоса
Николай Титюк Источник: ФК Чернигов
Олег Мандрівник
5 минут, сцуко 5 минут всего, и так обосраться 
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Жаль криворожан, возможно, можно было бы и более мягкое наказание придумать
