ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) аннулировал результат матча 1/16 финала Кубка Украины, который состоялся 17 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте ФК «Чернигов».

КДК УАФ принял следующее решение: «Аннулировать результат матча Кубка Украины 2025/26 «Чернигов» – ФК «Кривбасс». Засчитать ФК «Кривбасс» техническое поражение со счетом 0:3, а ФК «Чернигов» – техническую победу со счетом 3:0 и исключить криворожскую команду из розыгрыша Кубка Украины.

Причина – нарушение регламентных норм, так как в матче одновременно на поле в составе ФК «Кривбасс» находились более 7 (семи) футболистов-легионеров».

Напомним, на 69-й минуте вместо украинского вингера Артура Микитишина на поле вышел венесуэльский форвард Карлос Парако. До этого эпизода в составе «Кривбасса» на газоне уже находилось максимально разрешенные регламентом семь легионеров:

левый защитник Тиаго Боржес;

центральный защитник Карлос Рохас;

центральный защитник Бакари Конате;

правый защитник Ян Юрчец;

опорник Андрусв Араухо;

центральный полузащитник Бар Лин;

вингер Глейкер Мендоса.

На 74-й минуте Рохаса заменили на украинца Владимира Вививальда, однако криворожский клуб в течение пяти минут играл с восемью легионерами на поле, что запрещено регламентом.

Соперник ФК «Чернигов» в 1/8 финала определится по итогам жеребьевки 26 сентября в 13:00.