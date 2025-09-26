Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо

В 6-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» в выездном матче одержала волевую победу над «Овьедо» со счетом 3:1.

Хозяева неожиданно открыли счет на 33-й минуте благодаря голу Альберто Рейны почти из центра поля. Курьезно ошибся Жоан Гарсия, который вышел из ворот и отдал неточную передачу.

А во втором тайме каталонская команда создала перелом в игре. Отметились Эрик Гарсия, Роберт Левандовски (сразу после выхода на замену) и Рональд Араухо.

«Барселона» набрала 16 очков после 6 туров и занимает второе место, а лидирует мадридский «Реал» (18 из 18).

Ла Лига. 6-й тур. 25 сентября 2025

Овьедо – Барселона – 1:3

Голы: Альберто Рейна, 33 – Эрик Гарсия, 56, Левандовски, 70, Араухо, 88

