Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо
Чемпионат Испании
Овьедо
25.09.2025 22:30 – FT 1 : 3
Барселона
Испания
26 сентября 2025, 00:27 | Обновлено 26 сентября 2025, 00:34
Вратарь Барселоны Жоан Гарсия привез гол в свои ворота

Getty Images/Global Images Ukraine

В 6-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» в выездном матче одержала волевую победу над «Овьедо» со счетом 3:1.

Хозяева неожиданно открыли счет на 33-й минуте благодаря голу Альберто Рейны почти из центра поля. Курьезно ошибся Жоан Гарсия, который вышел из ворот и отдал неточную передачу.

А во втором тайме каталонская команда создала перелом в игре. Отметились Эрик Гарсия, Роберт Левандовски (сразу после выхода на замену) и Рональд Араухо.

«Барселона» набрала 16 очков после 6 туров и занимает второе место, а лидирует мадридский «Реал» (18 из 18).

Ла Лига. 6-й тур. 25 сентября 2025

Овьедо – Барселона – 1:3

Голы: Альберто Рейна, 33 – Эрик Гарсия, 56, Левандовски, 70, Араухо, 88

ВИДЕО. Курьезный гол Овьедо

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Френки де Йонг.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Барселона).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Alberto Reina (Овьедо).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
