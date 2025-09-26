Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор

В 6-м туре чемпионата Испании «Барселона» вырвала волевую победу на выезде в матче против «Овьедо» (3:1).

Команда хозяев поля сенсационно вышла вперед на 33-й минуте. Альберто Рейна поразил ворота ударом почти с центра поля после грубой ошибки Жоана Гарсии, который неудачно покинул пределы штрафной и отдал неточную передачу.

После перерыва каталонцы перехватили инициативу и перевернули ход поединка. Сначала отличился Эрик Гарсия, затем забил Роберт Левандовски, выйдя на поле на замену, а окончательно победу закрепил Рональд Араухо.

После шести туров у «Барселоны» – 16 очков и второе место в таблице, а лидером остается мадридский «Реал» с идеальными 18 баллами.

Ла Лига. 6-й тур. 25 сентября 2025

Овьедо – Барселона – 1:3

Голы: Альберто Рейна, 33 – Эрик Гарсия, 56, Левандовски, 70, Араухо, 88

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0 Альберто Рейна, 33 мин (курьезная ошибка вратаря)

ГОЛ! 1:1. Эрик Гарсия, 56 мин

ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 70 мин.

ГОЛ! 1:3. Рональд Араухо, 88 мин