Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги
В 6-м туре чемпионата Испании «Барселона» вырвала волевую победу на выезде в матче против «Овьедо» (3:1).
Команда хозяев поля сенсационно вышла вперед на 33-й минуте. Альберто Рейна поразил ворота ударом почти с центра поля после грубой ошибки Жоана Гарсии, который неудачно покинул пределы штрафной и отдал неточную передачу.
После перерыва каталонцы перехватили инициативу и перевернули ход поединка. Сначала отличился Эрик Гарсия, затем забил Роберт Левандовски, выйдя на поле на замену, а окончательно победу закрепил Рональд Араухо.
После шести туров у «Барселоны» – 16 очков и второе место в таблице, а лидером остается мадридский «Реал» с идеальными 18 баллами.
Ла Лига. 6-й тур. 25 сентября 2025
Овьедо – Барселона – 1:3
Голы: Альберто Рейна, 33 – Эрик Гарсия, 56, Левандовски, 70, Араухо, 88
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0 Альберто Рейна, 33 мин (курьезная ошибка вратаря)
ГОЛ! 1:1. Эрик Гарсия, 56 мин
ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 70 мин.
ГОЛ! 1:3. Рональд Араухо, 88 мин
События матча
