  4. Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Овьедо
25.09.2025 22:30 – FT 1 : 3
Барселона
Испания
26 сентября 2025, 01:39 | Обновлено 26 сентября 2025, 01:42
77
0

Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В 6-м туре чемпионата Испании «Барселона» вырвала волевую победу на выезде в матче против «Овьедо» (3:1).

Команда хозяев поля сенсационно вышла вперед на 33-й минуте. Альберто Рейна поразил ворота ударом почти с центра поля после грубой ошибки Жоана Гарсии, который неудачно покинул пределы штрафной и отдал неточную передачу.

После перерыва каталонцы перехватили инициативу и перевернули ход поединка. Сначала отличился Эрик Гарсия, затем забил Роберт Левандовски, выйдя на поле на замену, а окончательно победу закрепил Рональд Араухо.

После шести туров у «Барселоны» – 16 очков и второе место в таблице, а лидером остается мадридский «Реал» с идеальными 18 баллами.

Ла Лига. 6-й тур. 25 сентября 2025

Овьедо – Барселона – 1:3

Голы: Альберто Рейна, 33 – Эрик Гарсия, 56, Левандовски, 70, Араухо, 88

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0 Альберто Рейна, 33 мин (курьезная ошибка вратаря)

ГОЛ! 1:1. Эрик Гарсия, 56 мин

ГОЛ! 1:2. Роберт Левандовски, 70 мин.

ГОЛ! 1:3. Рональд Араухо, 88 мин

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Френки де Йонг.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Барселона).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Alberto Reina (Овьедо).
Барселона Роберт Левандовски чемпионат Испании по футболу курьезы Ла Лига Овьедо видео голов и обзор Рональд Араухо Эрик Гарсия Жоан Гарсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
