Овьедо – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 6-го тура Ла Лиги состоится 25 сентября в 22:30 по киевскому времени
В четверг, 25 сентября, состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Овьедо» и «Барселона».
Игра пройдет в Овьедо на стадионе «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Овьедо – БарселонаСмотреть трансляцию
