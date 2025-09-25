Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овьедо – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Овьедо
25.09.2025 22:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 сентября 2025, 11:24 |
24
0

Овьедо – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 6-го тура Ла Лиги состоится 25 сентября в 22:30 по киевскому времени

25 сентября 2025, 11:24 |
24
0
Овьедо – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 25 сентября, состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Овьедо» и «Барселона».

Игра пройдет в Овьедо на стадионе «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Овьедо – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Овьедо – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Диего СИМЕОНЕ: «Это – наш лучший футболист. Мы должны его беречь»
ВИДЕО. Как Оярсабаль принес Реалу Сосьедад победу в матче с Мальоркой
«Это невероятный результат». Тренер Жироны оценил матч Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Овьедо Барселона
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Футбол | 24 сентября 2025, 19:45 9
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики

Анатолий зарабатывает в команде больше других

Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Футбол | 24 сентября 2025, 14:09 1
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба
Черноморцу предложили подписать экс-игроков Динамо. Известен ответ клуба

Денис Гармаш, Сергей Рыбалка не попали в состав одесского клуба из-за решения президента

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Континентальный кубок. Кременчуг узнал расписание матчей
Хоккей | 25.09.2025, 07:25
Континентальный кубок. Кременчуг узнал расписание матчей
Континентальный кубок. Кременчуг узнал расписание матчей
Украинский легионер отказался возвращаться в УПЛ: «Было много предложений»
Футбол | 25.09.2025, 11:04
Украинский легионер отказался возвращаться в УПЛ: «Было много предложений»
Украинский легионер отказался возвращаться в УПЛ: «Было много предложений»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
23.09.2025, 09:53 3
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 14
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем