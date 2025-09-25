В четверг, 25 сентября, состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Овьедо» и «Барселона».

Игра пройдет в Овьедо на стадионе «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере».

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Овьедо – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция