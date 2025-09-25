25 сентября на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором Овьедо встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Овьедо

Команда, казалось, уже укоренилась в Сегунде, настолько стабильно она там была в числе середняков. Ситуация могла измениться в 2024-м году - успев забраться на шестое место в регулярном сезоне, потом в плей-офф дошли до финала. Но в упорной борьбе все же сильнее оказался тогда Эспаньол. Ничего, через год сценарий вышел оптимистичным: снова сыграли стыковые поединки, но теперь уже выиграли там.

В Ла Лиге подопечные Пауновича успели выиграть - но те 1:0 с кризисным Реалом Сосьедад остаются единственным исключением. Остальные матчи клуб проигрывал, не забивая. Причем не удалось зацепиться даже за очко не только с Реалом из Мадрида и Вильярреалом с Хетафе, но даже с другим новичком, Эльче. На выходных тот выиграл у соперника 1:0 за счет единственного мяча Андре Сильвы.

Барселона

Клуб на фоне нуля трофеев в 2023/2024 сменил легендарного для себя Хави на более опытного именно как тренера Флика. Хотя тот только знакомился с испанским футболом, а финансовые проблемы никуда не делись, все равно получилось вернуться на вершину. Причем в Испании выиграли все трофеи, обыграв везде Реал. И только неудача в Лиге чемпионов, с Интером, стала ложкой дегтя, и немалой.

В новом сезоне несколько раз были проблемные матчи. И если Леванте все же обыграли в волевом стиле, то с Райо Вальекано была только ничья, 1:1. Да, в остальных матчах каталонцы смогли выиграть, в том числе и у Ньюкасла в Лиге чемпионов, а в воскресенье разгромили в прошлом туре Хетафе 3:0. Но все равно Реал с его стопроцентными показателями остается впереди.

Статистика личных встреч

В восьми последних победах клубы чередовали победы друг над другом. Но это было на стыке веков, в 1997-2001 годах, после чего не было матчей даже в кубке или в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что борьбы тут не получится. Чемпион на поле новичка выиграет не минимально - ставим на гостей с форой -1,5 голов (коэффициент - 1,74).