Сборную Израиля могут отстранить от ЧМ. В США резко против. Все подробности

На следующей неделе УЕФА проведет специальное виртуальное заседание исполнительного комитета, которое может привести к отстранению Израиля от европейского футбола на уровне сборной и клубов.

Большинство матчей чемпионата мира 2026 пройдет в США, которые вместе с Канадой и Мексикой являются соорганизаторами турнира.

В правительстве США заявили, что заблокируют любую попытку отстранить Израиль от участия в чемпионате мира следующим летом.

Представитель Госдепартамента США сказал Sky News: «Мы абсолютно приложим все усилия, чтобы полностью остановить любые попытки отстранить национальную футбольную сборную Израиля от чемпионата мира».

На прошлой неделе Независимая комиссия ООН по расследованиям заявила, что Израиль совершил геноцид против палестинцев в Секторе Газа, что вызвало призывы к спортивным санкциям против страны. МИД Израиля назвал этот отчет «фейком» и таким, что «полностью основан на неправде».

Израиль все еще имеет шанс попасть на свой первый крупный турнир с 1970 года. Сейчас они идут третьими в своей отборочной группе, на шесть очков отстают от лидера Норвегии и имеют столько же очков, как и вторая Италия, которая провела на один матч меньше. Израиль сыграет с Норвегией в Осло 11 октября и с Италией 14 октября в Удине.

Многие из 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА обеспокоены дальнейшим участием Израиля в европейском футболе. В том числе федерации футбола Италии и Норвегии, которые уже высказались о трудностях в играх против Израиля. «Маккаби» Тель-Авив, единственный израильский клуб, оставшийся в еврокубках в этом сезоне, выступает в Лиге Европы.

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибрил Раджуб в интервью норвежскому телеканалу TV2 сказал: «Я считаю, что израильтян не должны допускать к любым матчам, будь то под эгидой УЕФА или ФИФА. Израиль нарушил принципы, ценности и статуты ФИФА. Поэтому я считаю, что Израиль должен быть подвергнут санкциям. Я надеюсь, что УЕФА будет придерживаться духа статутов. Это их ответственность – защищать собственные законы и статуты».

Президент ФА Израиля Моше Зуарес в интервью TV2 рассказал: «Я думаю, что президент УЕФА Александер Чеферин делает фантастическую работу, поддерживая футбол. Он следит, чтобы все могли играть, ведь мы все понимаем, что в конечном итоге это не остановит войну или то, что происходит. Я очень хочу, чтобы война закончилась. Я молюсь каждый день, чтобы она закончилась. Я очень хочу, чтобы мы могли жить в мире с нашими соседями. Я очень хочу, чтобы наши заложники вернулись домой. Я очень хочу, чтобы наши дети играли с палестинскими детьми. У нас нет проблем с палестинцами, наша проблема только с ХАМАС. Но я не думаю, что остановка футбола поможет каким-либо образом».

Чемпионат мира 2026 среди мужчин станет самым большим в истории турнира. Расширенный чемпионат мира включит 48 команд – на 16 больше, чем в Катаре-2022, – и впервые пройдет сразу в трех странах-хозяевах.