Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Лига Европы
25 сентября 2025, 15:14
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе

Клуб Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы

The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Getty Images/Global Images Ukraine

Члены УЕФА собираются поддержать запрет для Израиля на участие в европейских футбольных соревнованиях на следующей неделе.

Давление на руководящий орган европейского футбола усилилось после протестов и объявления Комиссией ООН геноцида в Газе.

УЕФА и ФИФА сталкиваются с все большим давлением с требованием отстранить израильские клубы и национальные сборные от международных соревнований.

Толчком к новой волне обсуждений стал доклад Комиссии ООН, которая квалифицировала действия Израиля в Газе как геноцид. Эксперты ООН призвали футбольные организации немедленно отреагировать, подчеркнув, что спорт не может закрывать глаза на грубые нарушения прав человека.

Накануне во время матча Лиги Европы ПАОК – Маккаби Тель-Авив (0:0) болельщики греческого клуба выкрикивали антиизраильские лозунги и развернули баннер с призывом «Покажите Израилю красную карточку».

По информации СМИ, в структурах УЕФА уже происходят высокоуровневые дискуссии относительно возможного отстранения Израиля от европейских турниров.

Клуб Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы, а сборная Израиля – в квалификации ЧМ-2026.

Николай Степанов Источник: The Times
