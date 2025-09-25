The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе

Члены УЕФА собираются поддержать запрет для Израиля на участие в европейских футбольных соревнованиях на следующей неделе.

Давление на руководящий орган европейского футбола усилилось после протестов и объявления Комиссией ООН геноцида в Газе.

УЕФА и ФИФА сталкиваются с все большим давлением с требованием отстранить израильские клубы и национальные сборные от международных соревнований.

Толчком к новой волне обсуждений стал доклад Комиссии ООН, которая квалифицировала действия Израиля в Газе как геноцид. Эксперты ООН призвали футбольные организации немедленно отреагировать, подчеркнув, что спорт не может закрывать глаза на грубые нарушения прав человека.

Накануне во время матча Лиги Европы ПАОК – Маккаби Тель-Авив (0:0) болельщики греческого клуба выкрикивали антиизраильские лозунги и развернули баннер с призывом «Покажите Израилю красную карточку».

По информации СМИ, в структурах УЕФА уже происходят высокоуровневые дискуссии относительно возможного отстранения Израиля от европейских турниров.

Клуб Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы, а сборная Израиля – в квалификации ЧМ-2026.