Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАОК – Маккаби Т-А – 0:0. Тайсон, Кендзера и обидчики Динамо. Видеообзор
Лига Европы
ПАОК
24.09.2025 19:45 – FT 0 : 0
Маккаби Тель-Авив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 сентября 2025, 12:53 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:23
83
0

ПАОК – Маккаби Т-А – 0:0. Тайсон, Кендзера и обидчики Динамо. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

25 сентября 2025, 12:53 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:23
83
0
ПАОК – Маккаби Т-А – 0:0. Тайсон, Кендзера и обидчики Динамо. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

ПАОК (Греция) и Маккаби Тель-Авив (Израиль) сыграли в нулевую ничью (0:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПАОК сыграли экс-динамовец Томаш Кендзера и бывший игрок Металлиста и Шахтера Тайсон.

Маккаби Тель-Авив выбил Динамо в 4-м раунде квалификации Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:0

По теме:
Црвена Звезда – Селтик – 1:1. Арнаутович vs Ихеаначо. Видео голов и обзор
Фрайбург – Базель – 2:1. Остерхаге и Эггештайн. Видео голов и обзор
Мальме – Лудогорец – 1:2. Темная скандинавская ночь. Видео голов и обзор
Тайсон ПАОК Лига Европы Маккаби Тель-Авив Томаш Кендзера видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25 сентября 2025, 07:08 4
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Александр серьезно настроен на бой с Полом

Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Футбол | 25 сентября 2025, 13:56 0
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»

Дарио оценил перспективы Ярмоленко в должности спортивного директора Динамо

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25.09.2025, 06:05
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Футбол | 24.09.2025, 19:45
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Футбол | 25.09.2025, 10:41
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 14
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем