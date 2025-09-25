24.09.2025 19:45 – FT 0 : 0
ПАОК – Маккаби Т-А – 0:0. Тайсон, Кендзера и обидчики Динамо. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
ПАОК (Греция) и Маккаби Тель-Авив (Израиль) сыграли в нулевую ничью (0:0)
За ПАОК сыграли экс-динамовец Томаш Кендзера и бывший игрок Металлиста и Шахтера Тайсон.
Маккаби Тель-Авив выбил Динамо в 4-м раунде квалификации Лиги Европы.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 24 сентября
24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:0
