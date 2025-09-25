Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

ПАОК (Греция) и Маккаби Тель-Авив (Израиль) сыграли в нулевую ничью (0:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За ПАОК сыграли экс-динамовец Томаш Кендзера и бывший игрок Металлиста и Шахтера Тайсон.

Маккаби Тель-Авив выбил Динамо в 4-м раунде квалификации Лиги Европы.

Читайте также: Обидчики Динамо стартовали в ЛЕ с ничьей против команды Кендзеры и Тайсона

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:0