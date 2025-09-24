Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обидчики Динамо стартовали в ЛЕ с ничьей против команды Кендзеры и Тайсона
24.09.2025 19:45 – FT 0 : 0
24 сентября 2025, 22:01 | Обновлено 24 сентября 2025, 22:19
Обидчики Динамо стартовали в ЛЕ с ничьей против команды Кендзеры и Тайсона

Маккаби Тель-Авив расписал мировую с клубом ПАОК на старте Лиги Европы (0:0)

Обидчики Динамо стартовали в ЛЕ с ничьей против команды Кендзеры и Тайсона
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Маккаби Тель-Авив стартовала в новом сезоне Лиги Европы 2025/26 с ничьей против ПАОКа.

Встреча, которая состоялась в городе Салоники на стадионе Тумба, завершилась со счетом 0:0.

На 35-й минуте Дор Перец забил гол греческому коллективу, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда во время атаки.

В составе ПАОка все 90 минут отыграл экс-защитник киевского Динамо Томаш Кендзьора. В старте также вышел бывший форвард Металлиста и Шахтера Тайсон – он был заменен на 66-й на Кирила Десподова.

Маккаби Тель-Авив пробился в основной этап ЛЕ благодаря победе над Динамо в противостоянии Q4 с общим счетом 3:2.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:0

