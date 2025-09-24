Обидчики Динамо стартовали в ЛЕ с ничьей против команды Кендзеры и Тайсона
Маккаби Тель-Авив расписал мировую с клубом ПАОК на старте Лиги Европы (0:0)
Команда Маккаби Тель-Авив стартовала в новом сезоне Лиги Европы 2025/26 с ничьей против ПАОКа.
Встреча, которая состоялась в городе Салоники на стадионе Тумба, завершилась со счетом 0:0.
На 35-й минуте Дор Перец забил гол греческому коллективу, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда во время атаки.
В составе ПАОка все 90 минут отыграл экс-защитник киевского Динамо Томаш Кендзьора. В старте также вышел бывший форвард Металлиста и Шахтера Тайсон – он был заменен на 66-й на Кирила Десподова.
Маккаби Тель-Авив пробился в основной этап ЛЕ благодаря победе над Динамо в противостоянии Q4 с общим счетом 3:2.
Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября
ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:0
