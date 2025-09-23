В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между греческим «ПАОКом» и израильским «Маккаби Тель-Авив». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

ПАОК

В текущем сезоне чемпионата клуб провел уже 4 поединка и смог получить в них 10 зачетных пунктов. Это позволяет коллективу занимать 3-ю строчку турнирной таблицы, уступая 1-му месту только из-за разницы забитых/пропущенных голов. В Кубке Греции «ПАОК» начал выступления с поражения против «Левадиакоса», однако из-за особенности регламента этот проигрыш не означает вылет из турнира.

В квалификации Лиги Европы греки минимально одолели австрийский «Вольфсбергер» и со счетом 5:1 разромили чемпиона Хорватии «Риеку».

Маккаби Тель-Авив

За 4 игры чемпионата Израиля в этом сезоне команде удалось набрать 12 баллов, позволяющих ей занимать 2-е место чемпионата, отставая от лидера только по дополнительным показателям. Однако в стартовой игре сезона за Суперкубок Израиля коллектив победить не смог – матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Хапоэля Беэр-Шевы».

Путь в еврокубках этого сезона израильтяне начали с поражения против «Пафоса» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Однако в отборе Лиги Европы клубу удалось победить мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо» и получить путевку на основной этап соревнований.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой еще в 2004 году в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда в обоих поединках победу одержали израильтяне.

Интересные факты

«ПАОК» не проиграл ни в одном домашнем матче этого сезона. На счету коллектива 3 победы и 2 ничьи.

«Маккаби» отличилось 14-мя мячами в текущем сезоне чемпионата Израиля – 2-й лучший показатель среди всех команд.

Только в 1 из последних 4-х игр «ПАОК» забил больше 1 мяча.

Прогноз

Я поставлю на победу «ПАОКа» с коэффициентом 1.77.